Van'da Sınır Ticaretinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Van'da Sınır Ticaretinin Önemi Vurgulandı

Van\'da Sınır Ticaretinin Önemi Vurgulandı
19.07.2026 09:41
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Van OSB Başkanı Aslan, Gelincik ve Çilli sınır kapılarının açılmasının ekonomik kalkınmada kritik olduğunu belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van'ın ve bölgenin ekonomik kalkınmasında sınır ticaretinin stratejik bir rol oynadığını belirterek, Gelincik ve Çilli sınır kapılarının açılması yönünde yürütülen girişimlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Sınır kapılarının açılmasının Vanlı sanayici ve tüccarlar için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade eden Başkan Aslan, bu adımların bölgesel ticarete büyük bir ivme kazandıracağını söyledi. Van'ın coğrafi konumunun sunduğu lojistik avantajların ticari kazanca dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken Van OSB Başkanı Memet Aslan, "Van, komşu ülkelere olan yakınlığı ve stratejik konumuyla bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin tam anlamıyla harekete geçirilmesi için Gelincik ve Çilli sınır kapılarının açılmasına yönelik yürütülen girişimler büyük bir hassasiyetle takip edilmelidir. Bu kapıların faaliyete geçmesi, mevcut ticaret hacmimizi katlayarak hem Van'ın hem de ülke ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı sunacaktır" dedi.

"Sanayici ve tüccarımızın rekabet gücü artacak"

Sınır kapılarının açılmasının üreticiye ve ihracatçıya doğrudan yansıyacağını belirten Başkan Aslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Üretim yapan sanayicimiz ve ticaretle uğraşan tüccarımız için pazara hızlı, güvenli ve düşük maliyetle erişebilmek en büyük önceliktir. Gelincik ve Çilli sınır kapılarının açılması, lojistik maliyetlerini düşürecek ve ihracat süreçlerini hızlandıracaktır. Bu durum, Vanlı sanayicilerimizin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırırken, yeni yatırımcıların da bölgemizi tercih etmesinde itici bir güç olacaktır. Sınır ticaretinin kolaylaştırılması, kentteki istihdam imkanlarını artıracak ve ekonomik refahı üst seviyelere taşıyacaktır."

"Girişimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor"

Yeni ticaret kapılarının açılması noktasında tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bölge ekonomisinin geleceği, sınır kapılarımızın aktif ve efektif bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Devletimizin ilgili kurumları nezdinde yürütülen diplomatik ve bürokratik girişimlerin bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Van OSB yönetimi olarak, sanayicimizin önünü açacak ve kentimizi hak ettiği ticari vizyona kavuşturacak her türlü girişimi desteklemeye ve bu konunun takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Sınır Ticaretinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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