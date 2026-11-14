Van'da zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk arttı - Son Dakika
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Van'da zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk arttı

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Van\'da zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk arttı
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Van\'da zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk arttı
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Van'da hafta başındaki yoğun karın ardından yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Lastik ustası Yusuf Sancak, değişimi son güne bırakan sürücülerin mağduriyet yaşadığını söyleyerek erkenden değişim yapmalarını tavsiye etti.

Van'da hafta başında etkili olan yoğun kar yağışının ardından, yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde bugün de yoğunluk yaşandı.

Van'da kasım ayının başından itibaren kış lastiği değişimleri nedeniyle yaşanan yoğunluk, hafta başında etkili olan kar yağışının ardından daha da arttı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarının düşmesi, kış hazırlıklarını erteleyen sürücüleri harekete geçirdi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başlayacak. Uygulamanın başlamasına bir gün kala, bugün de oto lastikçilerde yoğun hareketlilik yaşandı. Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler, lastik değişimlerini tamamlamak için iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, kar yağışının ardından işlerin yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların lastik değişimini son güne bırakmaları nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi. Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını hatırlatan Sancak, "Ancak karın yağmasıyla birlikte işlerimiz çok etkilendi, ciddi aksamalar yaşadık. Buna rağmen yoğun tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Lastik değişimini son dakikaya bıraktıkları için mağduriyet yaşadılar. Biz de vatandaşlarımıza lastiklerini erkenden değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü her zaman son dakikaya bırakıyorlar, karın yağmasını bekliyorlar. Oysa karın yağmasını beklememeleri gerekiyor" dedi.

İş yerinde 4-5 kişilik ekiple hizmet verdiklerini ve iki makinenin aktif olarak çalıştığını ifade eden Sancak, "Normal bir günde 4-5 aracın lastiğini değiştirirken şu anda günlük 30-35 araca hizmet veriyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız şimdiden lastiklerini değiştirmeye başladı, daha önceden değiştirenler de oldu. Ancak en az 20 gün öncesinden değiştirseler hem kendileri hem de bizim için daha iyi olur" diye konuştu.

Yoğunluğun yaklaşık bir hafta daha devam etmesini beklediklerini belirten Sancak, sürücülere kış lastiği değişimini ekim ayının ortalarından itibaren yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Vatandaşların henüz kar yağmadığı ve havaların güzel gittiği düşüncesiyle lastik değişimini ertelediğini dile getiren Sancak, "Vatandaşlarımızın 15 Kasım'ı beklememesi gerekiyor. Ekim ayının ortalarından itibaren lastiklerini değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız, 'Henüz kar yağmadı, havalar güzel gidiyor, daha erken' diye düşünüyor. Ancak buna aldanmamaları gerekiyor. Lastiklerini ne kadar erken değiştirirlerse yolda o kadar güvenli olurlar. Bizim de işlerimiz daha düzenli yürür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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