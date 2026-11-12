Van'ın otlu küp peyniri kış sofralarında ilgi görürken fiyatı 800 liraya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'ın otlu küp peyniri kış sofralarında ilgi görürken fiyatı 800 liraya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'ın otlu küp peyniri kış sofralarında ilgi görürken fiyatı 800 liraya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'ın otlu küp peyniri kış sofralarında ilgi görürken fiyatı 800 liraya çıktı
Haber Videosu

Van'ın otlu küp peyniri, 6-7 ay toprak altında dinlendiriliyor ve kışın yoğun ilgi görüyor. Kilogram fiyatı 600-800 lira arasında değişen peynirin fiyatı geçen yıl en yüksek 650 lirayken bu yıl 800 liraya ulaştı; esnaf fiyat artışına rağmen talebin azalmadığını söylüyor.

Van'ın asırlık lezzetlerinden biri olan, yöresel otlarla hazırlanarak küplere basılan ve 6-7 ay boyunca toprak altında dinlendirilen otlu küp peyniri, kış aylarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Van mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan otlu küp peyniri, özellikle kış mevsiminde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kışlık alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kendine özgü aroması ve farklı lezzetiyle öne çıkan küp peynirini tercih ediyor. Sirmo, mendi ve heliz başta olmak üzere çeşitli yöresel otlarla hazırlanan peynir, geleneksel yöntemlerle küplere basılarak toprak altında 6-7 ay boyunca dinlendiriliyor. Olgunlaşma sürecinin ardından tüketime hazır hale gelen peynir, bu süreçte su kaybederek ağırlığından bir miktar kaybediyor.

İHA muhabirine konuşan peynirci esnafı Yunus Akçılgın, üç farklı peynir çeşidi sattıklarını belirtti. Yıl içerisinde en çok tercih edilenin küp peynir olduğunu ifade eden Akçılgın, "Birincisi taze peynir, ikincisi 2-3 ay boyunca su içerisinde beklettiğimiz peynir, üçüncüsü ise toprak altında dinlendirdiğimiz küp peyniridir. Küp peynirimizin içerisinde sirmo ve mendi otu bulunuyor. Tercihe göre siyabo otu da eklenebiliyor. Bu otlar peynire ayrı bir aroma katıyor. Özellikle kış aylarında sofraların en güzel lezzetlerinden biri oluyor" dedi.

"Fiyatlar talebi azaltmadı"

Küp peynirinin kendine özgü lezzeti nedeniyle vatandaşların her mevsim tercih ettiğini dile getiren Akçılgın, "Farklı yiyecekler olsa bile insanın gözü sürekli küp peynirini arıyor. Yaz-kış, sezon fark etmeksizin vatandaşlarımızın bu peynire ilgisi var. Fiyatı biraz artmış olabilir ancak bu durum talebi azaltmıyor. Vatandaşlar sofralarında bu peyniri görmek ve yemek istiyor. Hatta yemeklerinin yanında mutlaka bir tabak küp peyniri bulunduran müşterilerimiz var" diye konuştu.

"Geçen yıl 650 liraydı, bu yıl 800 liraya ulaştı"

Vanlıların büyük bölümünün peynirini köylerde kendisinin hazırladığını ve kışlık ihtiyaçları için bidonlar dolusu peynir stokladığını belirten Akçılgın, özellikle şehir dışından gelen müşterilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Küp peynirinin kilogram fiyatının 600 ila 800 lira arasında değiştiğini kaydeden Akçılgın, "Geçen yıl en yüksek 650 liradan sattığımız küp peynirinin fiyatı bu yıl 800 lira seviyelerine ulaştı. İnek, koyun ve keçi peyniri çeşitlerimiz de bulunuyor. Ancak keçi peyniri çok fazla bulunmuyor. Vatandaşlarımız genellikle koyun peynirini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEkonomiYaşamVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
İspanyol oyuncu Ester Expósito’dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:25
Manchester United’da Michael Carrick dönemi sona erdi
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:56:34. #7.12#
SON DAKİKA: Van'ın otlu küp peyniri kış sofralarında ilgi görürken fiyatı 800 liraya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android