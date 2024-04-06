Ekonomi

Van'ın yöresel yemeklerine yoğun ilgi

VAN - Van'da Ramazan ayının başında kapılarını açan Adem Şef, misafirlerine eşsiz bir damak tadı lezzeti sunuyor.

Van'da, Ramazan ayında yöresel yemekler iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Son yıllarda Van'ın gastronomisine ve mutfağına katkı sunan Şef Adem Ergin, Norduz Sofrası, Van Menceli ve Urartu Han'dan sonra 'Adem Şef' yöresel yemek mekanını hizmete sundu. Ramazan ayı başında hizmet sunulan mekana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Ergin, "Van'ın kendi sofrasını doğru bir şekilde tanıtabilmemiz adına bir mutfak harekatı oluşturdum. O hareketten Norduz Sofrası gibi, Urartu Han givi, Van Menceli gibi birçok mekanı oluşturduk. Bu mekanları Van'a bir eser olarak kazandırdığım için mutluyum. Bugün Gaziantep nasıl binlerce mekanla iyi bir sofra haline geldiyse, bizde Van'da Urartu Han, Mencel ve Norduz sofrasıyla bunları oluşturabiliriz. Bunlar da Van'a değer katar" dedi.

Van'ın daha önce sadece kahvaltısı ile ön plana çıktığını belirten Ergin, "Biz bu mutfak harekatını başlattığımız zaman Van'da sadece kahvaltımız vardı. O kahvaltı da git gide kötüye gidiyordu. Biz temeli önce kahvaltıdan başlattık. Doğru ürünleri, eski ürünleri, geçmişteki organik ürünleri nasıl temin edebiliriz diye önce köylerdeki teyzelerimizle iletişime geçip doğru bir yol haritası oluşturduk. Bahçeden sofraya, tarladan sofraya tarzında birçok etken oluşturduk. Van'ın geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için bunları doğru sofrada oluşturmamız gerektiğini düşündük. Kahvaltıdan tutun da yemeklere kadar böyle bir adım attık" ifadelerini kullandı.

"Artık Van'ın birkaç tane kültür sofrası var"

Mekanda keledoştan sengesere, ayran aşından siyabolu kavurmaya kadar birçok lezzetin misafirlere sunulduğunu belirten Ergin, "Van'a gelen misafirler, Van'a has bir yemek yok mu? Van'a ait yemekler yok mu? diye soruyordu. Gastronomi artık bacasız bir sanayi olduğu gibi turizm haline de geldi. Bizde bu gastronomiyi bu alanda oluşturduğumuz için mutluyum. Artık dışardan gelen misafirlere yöresel mutfağını sunacağımız birçok sofraya sahibiz. Gerek Vanlılar gerek dışardan gelen misafirler, artık Van'ın bir kültür sofrasının olduğunu biliyorlar. Hatta bir değil birkaç tane sofrası var. Bunlara vesile olduğum için mutluyum" diye konuştu.

Konuşmasında Ramazan Bayramının bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Ergin, "Bütün topraklarda barış olsun. Bir çocuğun canına zarar gelsin istemiyoruz" dedi.

Van'da bu tür işletmelerin açılmasının kentin ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Sercan Bahçe isimli vatandaş ise "son dönemde insanlar artık şatafattan uzak bir hayat benimsiyor. Dolayısıyla en ön planda tuttuğumuz şey doğallıktır. Bizde bu yüzden buradayız. Lezzetine güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.