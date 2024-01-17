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Van OSB'de kurulan tekstil fabrikası ürünlerini ihraç ediyor

Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan tekstil fabrikaları, istihdama katkı sağlarken yurt dışına ihraç edilen ürünlerle il ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. Van OSB'de 15 tekstil fabrikasında yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediliyor. Hedef ise istihdamı 600'e çıkarmak.

Van OSB\'de kurulan tekstil fabrikası ürünlerini ihraç ediyor
17.01.2024 - 10:47,
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Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan tekstil fabrikasında imal edilen ürünler ihraç ediliyor.

Van OSB'de 2017 yılından itibaren kurulan tekstil fabrikaları, bir yandan istihdama katkı sağlarken bir yandan da yurt dışına ihraç edilen ürünlerle il ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. Organize sanayi bölgesinde 15 tekstil fabrikasında yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Bizim istediğimiz insanlarımızın mutlu, huzurlu, iş ve AŞ sahibi olmaları, mutluluk içerisinde çalışmaları ve iş üretmeleriydi. Bizim görmek istediğimiz buydu. Dolayısıyla bu bizi mutlu ediyor. Hedefimiz, insanlarımızın refah seviyesini yükseğe çıkarmak, insanlarımızın güzel, hoş ortamlarda iş ve AŞ üretmeleri, kalite üretmeleri ve dolayısıyla ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmalarını sağlamaktır" dedi.

"7 bin kişiye istihdam sağladı"

Van OSB'nin tekstil hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Başkan Aslan, "Van'da 20 civarında tekstil fabrikası var ve bunun 15 civarı OSB'de yer alıyor. Dolayısıyla biz bu bölgeyi kurarken, amacımız bu ortamların yakalanmasıydı. Buradaki tekstil fabrikalarımız uluslararası boyutu olan firmalarımız. Özellikle İzmir bölgesinin önemli firmaları, tekstil bölgemizde üretim sağlamakta olup, bunların çoğu ihracatçı firmalardır. Hem ihracat yapıyorlar hem istihdam sağlıyorlar hem de ülke ekonomisine değer katıyorlar. Tabi bu firmalar büyüdükçe, geliştikçe istihdamları da artıyor. Şu anda bölgemizde 7 binin üzerinde çalışan söz konusu. Van OSB yönetimi olarak buradaki çalışanların hayatını kolaylaştırmak, onların daha rahat ve daha iyi ortamlarda, daha kaliteli üretim yapmaları için elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği sunmaya davam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 400 olan istihdamı 600'e çıkarmak"

2017 yılında Van OSB'de kurdukları fabrikada yaklaşık 400 kişinin istihdamını sağladıklarını belirten firma yetkilisi Yılmaz Gencer ise "Biri Kurubaş, biri Van OSB olmak üzere iki oluşum olarak devam ediyoruz. Kurubaş'ta iki, Van OSB'de ise 5 bant olarak devam ediyoruz. Allah izin verirse bu bantlarımızı 8'e çıkarmayı ve dolayısıyla istihdam sayımızı da 400'den 600'lere çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ürettikleri ürünleri yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizen Gencer, "Burada genellikle Avrupa'ya çalışıyoruz. Belçika. Hollanda, İtalya ve Almanya'ya çocuk ve kadın ağırlıklı çalışıyoruz. Amacımız buraya farklı müşteriler getirip, daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Van'ımıza iş kültürünü katmamız lazım. Bunu güçlendirmemiz, hedeflerimizi yükletilmemiz için farklı fabrikaların da gelmesi lazım" diye konuştu.

Kurulan tekstil fabrikası ile batıya gitmeden aile bütçelerine katkı sunduklarını aktaran işçiler ise böyle fabrikaların Van'da açılmasına sebep olan herkese teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA
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