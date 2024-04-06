Van Otogarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Van Otogarında Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan; İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluk Ramazan Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

06.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:03
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Van otogarında bayram yoğunluğu başladı

VAN - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu.

Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar, otogara akın etti. Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı. Van'dan; İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun Ramazan Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan peron sorumlularından Hüseyin Öztekin, bayram öncesi hem geliş hem de gidişlerin yoğun olduğunu belirtti. Firma olarak vatandaşın mağdur olmaması için ek sefer yaptıklarını ifade eden Öztekin, "Bagajı fazla olan vatandaşlar genellikle otobüsü tercih ederken, bagajı olmayanlar ise uçakla ulaşımı tercih ediyor. Van'daki yoğunluk 2 gün önce başladı. Daha önce yolcu çok azdı. Biletlerin erken almasını tavsiye ediyoruz. İstanbul, İzmir ve Antalya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara bilet fiyatı ise bin liradır. Tabii bu fiyatlar bayramdan sonra artacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van Otogarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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