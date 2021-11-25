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Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor

25.11.2021 16:29

Van'ın Saray ilçesindeki İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların indirimleri sebebiyle Van'a akın ediyor.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, bugünlerde ise Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor.

Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu

MUHTEŞEM CUMA YOĞUNLUĞU

Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van'da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu

DÜN 3 BİN 500 KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Yetkililer, 3 gün sürecek olan indirimli alışveriş günlerinden faydalanmak isteyen İranlıların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirtti. Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı gümrük kapısından dün 3 bin 500 kişinin girdiğini söyledi.

Akın akın geliyorlar! Kapıköy Sınır Kapısı'nda 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu
Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor

Efsane Cuma, Kapıköy, İran, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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