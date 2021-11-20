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Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor - Son Dakika

Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor

20.11.2021 10:17
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor

Bursa Kestel Belediyesi bünyesindeki modern üretim tesisinde hazırlanarak 1 liraya satılan 400 gram ekmek, artan ham madde fiyatlarına rağmen yine zamsız bir şekilde sofralara ulaşıyor.

Bursa Kestel Belediyesi bünyesindeki modern üretim tesisinde hazırlanarak 1 liraya satılan 400 gram ekmek, artan ham madde fiyatlarına rağmen yine zamsız bir şekilde sofralara ulaşıyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 400 gram ekmeği artan ham madde fiyatlarına rağmen 1 liradan satarak, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satan ilçe olmanın özelliğini koruyacaklarını belirtirken, bir çok ilçe sakininin ekmeğe zam istediğinin altını çizdi.

Kestel Belediyesi bünyesindeki üretim tesisinde hazırlanan 400 gramlık ekmekler, vatandaşların sofrasına 2,5 yıldır 1 liradan sunuluyor. Ekmekler, yenilenen üretim tesisinde temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanırken, fırın ve üretim tesisi çalışanlarının da düzenli olarak sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Günlük 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı tesiste, 9 farklı çeşit ekmek vatandaşlara sunuluyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestellilere 2,5 yıldır 1 liradan satılan 400 gram ekmeğin, artan ham madde fiyatlarına rağmen zamsız ve aynı gramajda satılmaya devam edileceğinin müjdesini verdi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Tanır, "Geçtiğimiz seçim döneminde ekmek fiyatlarını düşüreceğimizi hemşehrilerimize duyurmuştuk. Göreve geldik, gerekli alt yapı çalışmalarımızı yaptık ve 400 gram ekmeği 1 liraya düşürme kararı aldık. Gramajından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Biz, Kestel Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sofrasına, bütçesine katkı sunmak için her zaman en düşük fiyat garantisi veriyoruz. Hedefimiz, dönem sonuna kadar 400 gram ekmeği 1 liradan hemşehrilerimiz ile buluşturarak, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sofralara ulaştırma özelliğini korumak" dedi.

"Ekmeğe zam yapmamızı isteyen vatandaşlarımız var"

Günlük ortalama 2 bin 500 ailenin sofrasına ekmek ulaştığının altını çizen Başkan Tanır, "Günlük 5 bin ekmek üretimi yapıyoruz, bu ekmeklerimiz 5 farklı satış noktasında satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız ekmek sayısının arttırılmasını, yetmediğini söylüyor. Ancak ilçemizde fırıncı esnaflarımız var. Bizler, bu fırıncı esnaflarımızı da korumak, kollamak zorundayız. Günlük üretim sayımızı arttırdığımızda fırıncı esnafımız mağdur olacak. Bu yola çıktığımızda, onlarla istişare edip sayıyı düşük ve sabit tutacağımızın sözünü vermiştik. Hemşehrilerimizden özür diliyoruz, yoğunluktan dolayı zaman zaman kuyruklar yaşanıyor. Vatandaşlarımızın bu fiyat politikamız hakkında düşünceleri genel manada çok güzel. Ancak bazı vatandaşlarımız rağbetin azaltılması için ekmeğe zam yapmamızı istiyor. Enteresandır ki ekmeğe zam isteyen vatandaşlarımız var" diye konuştu. - BURSA

Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor
Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaş zam istiyor belediye özür dileyip zam yapmıyor - Son Dakika Ekonomi


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