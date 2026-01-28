Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek
28.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa ücreti alınması yasaklanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ile tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödeyecek. Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza uygulanabilecek.

Restoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti uygulamaları sona eriyor. Yeni düzenleme ile işletmelerin bu adlar altında müşteriden ek ücret talep etmesi tamamen yasaklanacak.

MENÜDE OLSA BİLE ARTIK ALINMAYACAK

Mevcut uygulamada işletmeler, servis veya kuver gibi ek kalemleri fiyat listesinde belirtmek şartıyla talep edebiliyordu. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu uygulama geçerliliğini yitirecek. Tüketici, yalnızca sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

1,5 MİLYONA KADAR CEZASI VAR

Kurallara uymayan işletmeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Düzenlemeye aykırı davranan restoran ve kafelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

BAHŞİŞ DEVAM EDECEK

Düzenleme kapsamında bahşiş uygulaması ise yasaklanmıyor. Bahşişin, gönüllülük esasına dayalı olduğu için mevcut haliyle devam edeceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DEN DUYURULACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik çalışmasında sona gelindi. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ortega Ortega:
    750 liralık porsiyonu 1000 lira yaparlar masa ücretini de kaldırırlar . Başka? bumu çözüm gerçekten 62 13 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    gitme yeme mecburiyet mi var 55 24
  • Yanlız Kurt Yanlız Kurt:
    Mustafa AKAN Rumuzlu sevgili kardeşim bir yere gider iken vatandaş sizlerden hicaz et mi alacak ki gitme yeme diyorsun . Sen milletin keyfinin kahya sı mısın acaba sana ne nereye gideceğin den yada yiyeceğinden 22 22 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    sen konuyu yanlış anladın, o tarz geçirmeli yerlere gitme normal satış yapan dünya kadar yer var 27 0
  • Murat Avci Murat Avci:
    hele şükür denetim yok istediği fiyata satıyorlar 36 2 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    cok şükür nihayet birilerinin aklına gelmiş şemsiye girdi bikere 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:31:15. #7.11#
SON DAKİKA: Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.