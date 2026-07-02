Vatandaşın Tazminat Hakkı Korunacak - Son Dakika
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Vatandaşın Tazminat Hakkı Korunacak

Vatandaşın Tazminat Hakkı Korunacak
02.07.2026 11:33
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TSB Başkanı Yaşar, trafik sigortasında mağduriyeti artıran illegal yapılara karşı yeni düzenlemeleri açıkladı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortasına ilişkin devreye alınan vatandaş odaklı yeni düzenlemelere işaret ederek, "Vatandaşımızın mağduriyetinden rant sağlayan, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanan ve sigorta sistemini istismar eden organize illegal yapılara açık uyarımızdır, bu dönem sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Yaşar, SEDDK tarafından hayata geçirilen son düzenlemelerin yalnızca trafik sigortalarında hasar süreçlerini iyileştiren teknik değişiklikler olmadığını, vatandaşın mağduriyetinden rant sağlayan organize illegal hasar takip yapılanmalarına karşı yürütülen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

29 Haziran 2026'da yayımlanan SEDDK Genelgesi ile yetkisiz hasar aracılığı faaliyetlerine yönelik önemli hukuki ve idari tedbirlerin hayata geçirildiğini, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren Trafik Sigortası Genel Şartları değişiklikleriyle de hasar yönetiminde vatandaş odaklı yeni bir döneme girildiğini anımsatan Yaşar, yapılan reformların birbirini tamamlayan güçlü bir dönüşüm oluşturduğunu kaydetti.

Yaşar, bu düzenlemelerin yalnızca hasar süreçlerini değiştirmediğine, vatandaşın mağduriyetinden beslenen organize illegal hasar takip yapılanmalarına karşı devletin kararlı iradesini de açık biçimde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır trafik kazası mağdurlarının bilgi eksikliğinden yararlanan, kendisini farklı unvanlarla tanıtan, vatandaşlarımızı gereksiz uyuşmazlıklara sürükleyen, yüksek komisyonlarla mağduriyeti derinleştiren ve çoğu zaman kişisel verilere hukuka aykırı yollarla erişerek organize faaliyet yürüten yapılar, yalnızca sigorta sektörüne değil, doğrudan vatandaşımıza zarar vermektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun konuya ilişkin ilke kararı da kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanılması suretiyle yürütülen bu faaliyetlerin yalnızca sigortacılık açısından değil, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri bakımından da ciddi ihlaller oluşturduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu mücadele, hak arama özgürlüğüne, avukatlık mesleğine ya da hukuki temsil hakkına karşı değildir. Mücadelemiz, vatandaşın mağduriyetini ticari kazanç kapısına dönüştüren, hukuka aykırı yöntemlerle faaliyet gösteren organize illegal yapılara karşıdır."

"Hiç kimse vatandaşın tazminat hakkını kendi ticari rantının konusu haline getiremez"

Ahmet Yaşar, yeni dönemde hak sahiplerinin, olması gerektiği gibi, herhangi bir aracı yapıya ihtiyaç duymadan süreçlerini doğrudan sigorta şirketleri üzerinden yürütebileceğini vurgulayarak, "Hiç kimse vatandaşın mağduriyetini bir gelir modeline dönüştüremez. Hiç kimse hukuka aykırı yollarla elde edilen kişisel veriler üzerinden organizasyon kuramaz. Hiç kimse vatandaşın tazminat hakkını kendi ticari rantının konusu haline getiremez. Yeni sistemle birlikte değer kaybı hasar dosyasının doğal bir parçası haline geliyor. Vatandaşımız ikinci bir başvuru yapmak, farklı bir dosya açmak ya da aracı yapılara yönelmek zorunda kalmadan hakkına daha hızlı, daha şeffaf ve daha güvenli şekilde ulaşabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Değer kaybının hasar dosyasının içinde değerlendirilmesinin, hesaplamaların standartlaştırılmasının, vatandaşın doğrudan bilgilendirilmesinin ve hasar süreçlerinin sadeleştirilmesinin aynı dönüşümün birbirini tamamlayan parçaları olduğunu belirten Yaşar, amacın hasarı büyüten değil, hasarı etkin yöneten bir sistem kurmak olduğuna dikkati çekti.

Yaşar, bu reformlar sayesinde vatandaşın korunacağını, gereksiz uyuşmazlıkların azalacağını, tahkim süreçlerinin rahatlayacağını ve sigorta sistemine duyulan güvenin daha da güçleneceğini aktardı.

SEDDK'nin düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ilke kararı birlikte değerlendirildiğinde, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde kullanarak mağduriyet üzerinden kazanç sağlayan organize yapılara karşı devletin çok yönlü ve kararlı mücadele iradesinin açıkça ortaya konulduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın mağduriyetinden rant sağlayan, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanan ve sigorta sistemini istismar eden organize illegal yapılara açık uyarımızdır. Bu dönem sona ermiştir. Hiçbir hukuka aykırı yapı, vatandaşımızın mağduriyetini kazanç kapısı haline getiremeyecektir. Hukukun dışına çıkan herkes, bundan sonra yalnızca sektörün değil, ilgili kamu kurumlarının da kararlı mücadelesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu mesele yalnızca sigorta şirketlerinin meselesi değildir. Bu mesele, vatandaşın hakkının korunması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve sigorta sektörüne duyulan güvenin artırılması meselesidir. TSB olarak, vatandaşımızın hakkını koruyan, hasar süreçlerini sadeleştiren ve sigorta sistemine duyulan güveni güçlendiren tüm düzenlemelerin yanındayız. Yetkisiz ve organize illegal hasar takip yapılanmalarıyla mücadelede ilgili tüm kurumlarımızla işbirliği içinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Yaşar, bu reformların hayata geçirilmesinde ortaya konulan güçlü liderlik ve vizyon dolayısıyla SEDDK Başkanı Davut Menteş'e, tüm SEDDK kurul üyeleri ve kurum çalışanlarına, katkı sunan kamu kurumlarına, eksperlere, sigorta şirketlerine ve sektör paydaşlarına teşekkür etti.

Yaşar, "Vatandaşımızın hakkını, kişisel verilerini ve sigorta sektörünün itibarını hedef alan hiçbir organize illegal yapılanmaya göz yummayacağız. TSB olarak, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve vatandaş odaklı sigortacılık anlayışı doğrultusunda, SEDDK başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız ve sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü güçlü bir sigorta sistemi ancak güven, hukuk ve etik değerler üzerine inşa edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın Tazminat Hakkı Korunacak - Son Dakika

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