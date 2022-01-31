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Vatandaşlar rahatlayacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde 35 dakikalık yol 7 dakikaya inecek - Son Dakika

Vatandaşlar rahatlayacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde 35 dakikalık yol 7 dakikaya inecek

31.01.2022 15:28

Hava şartları sebebiyle daha önce ertelenen Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Dev projenin hizmete girmesiyle Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tünel, Kaz Dağları'ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek. Projede, 9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 çift tüp tünel bulunuyor. 1693 metrelik T-1 Tüneli'nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli'nde de ışık yarın görülecek.

ULAŞIM SÜRESİ 7 DAKİKAYA İNECEK

Projenin hayata geçirilmesiyle, Çanakkale- İzmir ve Çanakkale- Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak. Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla, 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon lira, akaryakıttan 7,8 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak.

Yılın ilk aylarında hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kıtalararası kara yolu bağlantısını sağlamasıyla bölgede artacak trafik hareketliliğine cevap verecek ulaşım altyapısı tesis edilecek.

Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık göründü! 35 dakikalık yol 7 dakikaya inecek
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Çanakkale, Kaz Dağı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar rahatlayacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde 35 dakikalık yol 7 dakikaya inecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vatandaşlar rahatlayacak! Ayvacık T-2 Tüneli'nde 35 dakikalık yol 7 dakikaya inecek - Son Dakika
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