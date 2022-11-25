KVKK'dan vatandaşlara kritik uyarılar! İndirim tuzağının kurbanı olmayın - Son Dakika
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KVKK'dan vatandaşlara kritik uyarılar! İndirim tuzağının kurbanı olmayın

25.11.2022 08:30

Vatandaşların heyecanla beklediği ve 'efsane kasım', 'efsane cuma' gibi farklı isimlerle anılan indirim kampanyaları konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bir dizi uyarıda bulundu. İşte dolandırılmamak için dikkat etmeniz gerekenler...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), özellikle "efsane kasım", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları nedeniyle internetten alışverişin arttığı dönemlerde, kişisel verilerin korunması adına alıcılara güvenirlik ve şifre değişikliğini de içeren bir dizi uyarıda bulundu.

GÜVENİLMEYEN E-POSTALAR AÇILMAMALI

KVKK'nın tavsiye ve önerileri şu şekilde:

  • Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli.
  • İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.
  • Alışveriş yapılan sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı ile sitenin iletişim bilgileri kontrol edilmeli.
  • Alıcılar, mutlaka kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini incelemeli.
  • Ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgileri kullanılmalı.
  • Mümkünse işlemler şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli.
  • Şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.
  • Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar ve ekleri açılmamalı.
  • Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olabilmek adına işlem yaparken acele edilmemeli.
  • Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.
'Efsane cuma' indirimlerinin kurbanı olmayın! KVKK'dan vatandaşlara 10 kritik uyarı
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KVKK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KVKK'dan vatandaşlara kritik uyarılar! İndirim tuzağının kurbanı olmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: KVKK'dan vatandaşlara kritik uyarılar! İndirim tuzağının kurbanı olmayın - Son Dakika
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