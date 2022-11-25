KVKK'dan vatandaşlara kritik uyarılar! İndirim tuzağının kurbanı olmayın

Bakan Bilgin'e canlı yayında soruldu: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?

Biri bu katliamı durdursun! Kürekle vurup öldürdükten sonra iple sürükleyip götürdüler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), özellikle "efsane kasım", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları nedeniyle internetten alışverişin arttığı dönemlerde, kişisel verilerin korunması adına alıcılara güvenirlik ve şifre değişikliğini de içeren bir dizi uyarıda bulundu.

GÜVENİLMEYEN E-POSTALAR AÇILMAMALI

KVKK'nın tavsiye ve önerileri şu şekilde: