Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomiden dertli

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar Türkiye'yi de ciddi şekilde etkilerken, gerek yüksek enflasyon gerekse kurdaki dengesizlik toplumun bütün katmanlarında hissedilmeye devam ediyor. Vatandaşların öncelikli problemi olarak ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı gösterilirken, durumun vahameti yapılan son kamuoyu anketine de yansıdı. ASAL Araştırma'nın "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği katılımcıların yüzde 68.6'sı "Ekonomi ve hayat pahalılığı" yanıtını verdi.

ANKETE 2 BİN 520 KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi tarafından 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EN ÖNEMLİ SORUN "EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI"

Herhangi bir cevap şıkkı verilmeksizin, açık uçlu olarak sorulan soruya en yüksek oranda "ekonomi ve hayat pahalılığı" karşılığı verildi.

İşte anket sonuçları: