Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomiden dertli - Son Dakika
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Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomiden dertli

08.08.2023 10:51

ASAL Araştırma'nın yaptığı ankete göre, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak vatandaşların yüzde 68.6'sı ekonomi ve hayat pahalılığını gösteriyor. Ankete 2 bin 520 kişi katıldı ve en yüksek oranda bu soruna dikkat çekildi.

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar Türkiye'yi de ciddi şekilde etkilerken, gerek yüksek enflasyon gerekse kurdaki dengesizlik toplumun bütün katmanlarında hissedilmeye devam ediyor. Vatandaşların öncelikli problemi olarak ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı gösterilirken, durumun vahameti yapılan son kamuoyu anketine de yansıdı. ASAL Araştırma'nın "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği katılımcıların yüzde 68.6'sı "Ekonomi ve hayat pahalılığı" yanıtını verdi.

ANKETE 2 BİN 520 KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi tarafından 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EN ÖNEMLİ SORUN "EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI"

Herhangi bir cevap şıkkı verilmeksizin, açık uçlu olarak sorulan soruya en yüksek oranda "ekonomi ve hayat pahalılığı" karşılığı verildi.

İşte anket sonuçları:

  • Ekonomi ve hayat pahalılığı: Yüzde 68.6
  • İşsizlik: Yüzde 5.2
  • "Her şey sorun": Yüzde 4.7
  • Mülteciler: Yüzde 3.5
  • Eğitim: Yüzde 2.4
  • Adalet: Yüzde 2.1
  • Kentsel Dönüşüm: Yüzde 1.7
  • Sağlık: Yüzde 1.2
  • Asayiş/güvenlik: Yüzde 0.9
  • Tarım: Yüzde 0.9
  • Sorun yok: Yüzde 1.4
  • DİĞER: Yüzde 2.3
Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomi ve hayat pahalılığından dert yandı
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (2)
  • İSMAİL KILINÇ: Vallahi billahi tillahi inanmam, Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Keşke anketin tümünü verseydiniz daha anlamlı olurdu... Orada kim bu sorunu çözer sorusunda AKP 1. çıkmış. İşte gariplik burada... Sorunların tespiti çok doğru tespit edilmiş...sorun çözümü için ise AKP'yi önermek trajikomik bir durum değil mi? Hemde sorunun kaynağının AKP olduğunu bile bile... Ya milletin kafasını çok karışık..yada yeni bir siyasi manevra ile milleti düşünemez hale getirmek için sergilenen bir siyasi oyun oynanıyor gibi. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomiden dertli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomiden dertli - Son Dakika
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