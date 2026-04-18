Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Yeni Maden Yasası Yürürlüğe Girdi

18.04.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rodriguez, yeni yasayla maden yatırımlarının artacağını açıkladı. Yasa, ekonomik işbirliğini güçlendirecek.

Venezuela'da Ulusal Meclis'in (AN) 9 Nisan'da kabul ettiği yeni maden yasası, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in imzasıyla yürürlüğe girdi.

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, ekonomi kurmaylarıyla başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda bir araya gelen Rodriguez, yeni maden yasası ile yatırımların daha da artacağını belirtti.

Rodriguez, yeni maden yasasının yürürlüğe girdiğini belirterek, "Organik Maden Yasası şu andan itibaren yürürlüğe girmiştir. İşte burada, önemli yatırımları çekmemizi sağlayacak olan bu yasayı Venezuela halkına teslim ediyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela ile diplomatik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür eden Rodriguez, "Bu yasanın amacı, madencilik alanındaki tüm yatırım, geliştirme, üretim ve pazarlama süreçlerinin tamamen birbiriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, böylece çok daha yüksek bir performans elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Venezuela'da yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı" da ocak sonunda Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dünyanın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olduğu değerlendirilen Venezuela'nın nadir toprak elementleri ile boksit, demir, kömür, bakır, nikel ve koltan gibi kritik mineraller açısından da önemli kaynaklara sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Ekonomi, Enerji, Maden, Çevre

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 08:51:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.