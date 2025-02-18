Vestel'den Tarihi Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel'den Tarihi Başarı

Vestel, SEP lisans geliri elde eden ilk Türk şirketi unvanını kazandı, teknoloji alanında öncü oldu.

18.02.2025 16:48
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Vestel, Standarda Esas Patent'ten (SEP) lisans geliri elde eden "ilk Türk şirketi" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEP lisans programında, "lisansör olarak yer alan ilk Türk şirketi" unvanına sahip olan Vestel, teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, patent sahipleri arasında yer aldığı Via LA'nın AVC lisans programıyla SEP lisanslamasından gelir elde etti.

Vestel, lisans programına, Via LA'nın belirlediği bağımsız IP firması tarafından incelenen ve uygun bulunan SEP ile katılmayı başardı. Programda Vestel'in yanı sıra Dolby, Samsung, Apple, Google, LG gibi dünya markaları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, böylesine prestijli bir platformda yer almanın, şirketin teknolojiye yaptığı katkıyı ve AR-GE vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Güler, Vestel olarak, teknoloji üretimindeki gücünü, dünya çapında yürüttükleri AR-GE faaliyetlerinden ve 1800 kişilik uzman AR-GE ekibinin yenilikçi vizyonundan aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her yıl ciromuzun yüzde 2'sini AR-GE çalışmalarına yatırarak, geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye ve sektörde fark yaratan çözümler sunmaya devam ediyoruz. SEP lisans programında 'lisansör olarak yer alan ilk Türk şirketi' unvanıyla bu alandaki liderliğimizi ve inovasyon odaklı yaklaşımımızı tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Ayrıca 'SEP lisanslamasından gelir elde eden ilk ve tek Türk şirketi' olarak, yalnızca Vestel'in değil, Türk teknoloji sektörünün de uluslararası arenadaki prestijine katkı sağladık."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Vestel, Son Dakika

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