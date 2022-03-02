Vestel, Eneco eMobility ile Benelüks ve Almanya'ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek - Son Dakika
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Vestel, Eneco eMobility ile Benelüks ve Almanya'ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek

02.03.2022 10:30
Vestel, Eneco eMobility ile Benelüks ve Almanya'ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek

Vestel ve Eneco eMobility, elektrikli araç şarj cihazları için anlaşmaya imza attı.

Vestel ve Eneco eMobility, elektrikli araç şarj cihazları için anlaşmaya imza attı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile Eneco eMobility, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan oluşan Benelüks Bölgesi ve Almanya'da Vestel Elektrikli Araç Şarj Cihazlarının (EVC) kurulumunu gerçekleştirecek. Benelüks Bölgesi'nin en büyük üç şarj hizmeti sağlayıcısından ve Almanya'nın önde gelen markalarından birisi olan Eneco eMobility, Vestel ile yaptığı iş birliği sayesinde müşterilerine kullanıcı dostu ve ultra verimli elektrikli araç şarj çözümü sunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel'in, uluslararası bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinçle, geleceğin teknolojilerine çok uzun zamandır yatırım yapıyor, bu konularda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Eneco eMobility ile kurduğumuz iş ortaklığı, dünyanın geleceği için büyük önem arz eden elektrikli araç kullanımının artışına aracılık edecek. Özellikle son 2 yılda Avrupa'da sektörün en önemli oyuncularıyla kurduğumuz iş birlikleri sayesinde Avrupa'da EVC'lerin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyoruz. Eneco eMobility iş birliğiyle elektrikli araç şarj çözümüne yönelik talebi karşılama ve yaygınlaştırmanın yanı sıra hem bireylerin hem de küçük işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz. Attığımız bu adımlarla yenilenebilir (rüzgar ve güneş) enerjinin kullanımıyla karbon emisyonları önemli ölçüde düşürülürken, iş ortaklarımızın döngüsel ekonomiyi desteklemesine de olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eneco eMobility İcra Kurulu Başkanı Leonie Baneke de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde elektrikli araçlara geçişi sorunsuz bir sürece dönüştürme çabamızın Vestel tarafından desteklenmesi, Vestel'i bizim için muazzam bir uluslararası ortak yapıyor. Kurulumu kolay, tek tip, uyarlanabilir, kullanıcı ve çevre dostu Vestel elektrikli araç şarj cihazları sayesinde daha fazla bireysel ve küçük işletmelere ulaşarak maliyetlerini düşürmelerinde ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamlarına olanak sağlıyoruz."

Vestel, Eneco eMobility ile Benelüks ve Almanya'ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek

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Lüksemburg, Tragger, Almanya, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel, Eneco eMobility ile Benelüks ve Almanya'ya elektrikli araç şarj cihazı ihraç edecek - Son Dakika


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