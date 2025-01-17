Vestel'in Sürdürülebilirlik ve Akıllı Teknoloji Hamleleri

Ekonomi

Vestel'in sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve nesnelerin interneti (IoT) alanındaki yatırımları ile geleceğe yönelik projeleri paylaşıldı.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Vestel'in yatırımlarını ve gelecek projelerini anlattı.

Tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için yapay zeka, nesnelerin IoT ve robotik üretim gibi ileri teknolojilere stratejik yatırımlar yaptıklarını söyleyen Uylukçuoğlu, yapay zeka teknolojilerinin Vestel ürünlerini yalnızca daha akıllı kılmakla kalmadığını aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıdığını aktardı.

Bu yenilikçi yaklaşımlarının, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırdığına değinen Uylukçuoğlu, aynı zamanda, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve daha çevre dostu bir geleceğe katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da ortaya koyduğunu vurguladı.

Uylukçuoğlu, Vestel Akıllı Yaşam ve Veezy uygulamalarıyla kullanıcılarına Vestel markalı akıllı ürünlerini tek platformdan takip etme ve yönetme imkanı sunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yenilikçi uygulamalar sayesinde tüketiciler, ürünlerimizin aktif enerji ve su tüketimlerini kolayca ölçümleyebilir, enerji tüketimlerini kilovatsaat (kWh) ve tutar cinsinden detaylı şekilde görüntüleyebilir. İlk aşamada Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bulunan enerji yönetim özelliği ile kullanıcılar, enerji tüketimlerinde klimalarda yüzde 25'e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu özellik, yalnızca çevreye duyarlı yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için uzun vadede önemli maliyet avantajı sunuyor. Uygulama ilk etapta çamaşır makineleri ve klima ürünlerinde başladı fakat şubat ayında bulaşık makinesi ve kurutma makinelerini de kademeli olarak uygulamaya almayı hedefliyoruz."

"Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak çözümleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Uylukçuoğlu, Vestel'in Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ile yaptığı işbirliğinin yenilikçi yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmelerini ve yapay zeka ekosisteminde etkin rol oynamalarını sağladığını aktardı.

Vestel olarak, teknolojiyi üretmenin yanı sıra doğru ve güvenli kullanımını sağlama sorumluluğuna da büyük önem verdiklerine işaret eden Uylukçuoğlu, bu anlayışla 2021'de tüketicilere güvenli, birlikte çalışabilir bağlantılı ev ekosistemi seçenekleri sunan Home Connectivity Alliance'ta (HCA) temsilci ve yönetim kurulu üyesi oldukları bilgisini paylaştı.

Uylukçuoğlu, "Dünya çapında tüketici elektroniği firmalarının yanı sıra enerji ve sigorta şirketlerinden oluşan yönetim kurulumuzla kullanıcılarımıza istediği uygulamadan grup üye firmalarımızın ürünlerinin kontrolü ve ortak enerji yönetimi stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Böylece, akıllı ev ekosisteminde hem kullanım kolaylığı hem de geniş seçenekler sunarak tüketici deneyimini zenginleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Uylukçuoğlu, sürdürülebilir üretim ve doğa için pozitif değer yaratma hedefine aralıksız yatırım yapan Vestel'in plastik kirliliğine karşı 2020-2023 arasında, Türkiye'deki İş Dünyası Plastik Girişimi'nin bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde içermeyen Bio-Pura isimli ham maddesiyle Biolive, birçok sektöre farklılaştırılmış¸ hammadde alternatifleri sunuyor. Biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 25, karbon emisyonunu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalttık. Su yoğunluğunu da baz yıl olan 2021'e göre yüzde 14 azalttık, ayrıca tüm faaliyetlerimizde yüzde 50 oranında geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş su kullanmayı hedefliyoruz."

"Ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyor"

Vestel ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla "Doğa İçin Tek Kutu" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, televizyon ürünlerinde tek kullanımlık kutular yerine daha dayanıklı ve defalarca kez kullanılabilecek kutular üretim süreçlerine dahil edildi.

Şirket, yurt içindeki ürünlerinin tamamında FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kutular kullanarak ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyor. Vestel markalı televizyonlarda pilli kumandaların bataryalı kumandalarla değiştirilmesi ise atık yönetimine katkı sağlayan bir diğer önemli adım olarak dikkati çekiyor.

Vestel, bu çalışmalarla hem üretim süreçlerini daha çevre dostu hale getiriyor hem de gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşam alanı yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vestel'den yenilikçi akıllı ev teknolojileri

Vestel'in yenilikçi teknolojileri, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırırken, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor. Vestel Akıllı Buzdolapları, uygulama üzerinden tatil veya ekonomi modu gibi ayarların güncellenmesine olanak tanıyarak enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca, elektrik kesintisi durumunda kullanıcılarını bilgilendirerek gıda güvenliğini koruma altına alıyor.

Buzdolaplarında kullanılan Akıllı Defrost teknolojisi ise enerji verimliliğini artırırken gıdaların tazeliğini koruyor. Bu sistem, nem ve sıcaklık seviyelerini sürekli izleyerek buzlanma tespit edildiğinde çözülme işlemini otomatik olarak başlatıyor. Ayrıca Super Cool ve Super Freeze gibi fonksiyonlar, gıdaların hızla soğutulup dondurulmasını sağlayarak besin değerlerini koruyor. Vestel'in geliştirdiği vakum teknolojisi ise gıda israfını önleyerek hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de gıdaların ömrünü uzatarak ekonomik tasarruf sunuyor.

Vestel Akıllı Fırın, Şef Gibi Pişir özelliğiyle, daha önceden şefler tarafından hazırlanmış tariflere uygun pişirme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yapay zeka destekli VŞef platformu, birçok tarif ve malzeme listesiyle kullanıcılara yemek önerileri sunarak gıda israfının önlenmesine katkıda bulunuyor.

Vestel Akıllı Klimalar, ortamın hava kalitesini ölçerek ambiyans aydınlatma özelliğiyle görselleştiriyor ve hava temizleme fonksiyonuyla iyileştiriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden hava kalitesini kolayca takip edebiliyor.

Enerji ve su tüketimi anlık olarak takip edilebiliyor

Sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre eden Vestel, üretimde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği ve su yönetimi gibi konulara odaklanıyor. IoT ve yapay zeka çözümleriyle kullanıcıların sürdürülebilir yaşama geçişini hızlandırırken, günlük yaşamlarında tasarruf sağlamalarını kolaylaştırıyor.

Vestel akıllı ürünleri, enerji ve su tüketimini anlık olarak takip etmeyi mümkün kılıyor, yapay zeka destekli uygulamalarla gıda israfını önlüyor. Vestel'in teknolojileri, yalnızca verimlilik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına uzun vadeli maliyet avantajları sunarak hem çevresel hem de ekonomik fayda yaratıyor.