Vestel, Solar+Storage NX Fuarı'nda Enerji Depolama Sistemlerini Tanıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel, Solar+Storage NX Fuarı'nda Enerji Depolama Sistemlerini Tanıtıyor

Vestel, Solar+Storage NX Fuarı\'nda Enerji Depolama Sistemlerini Tanıtıyor

Vestel, mobilite pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul'daki fuarda enerji depolama çözümleri sunuyor.

07.11.2024 11:51
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Önümüzdeki dönemde üssel büyüme beklediği mobilite pazarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran Vestel, 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Solar+Storage NX fuarında enerji depolama sistemleriyle yer alıyor.

Son dönemde mobilite alanındaki çalışmalarına hız veren Vestel, 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, Türkiye'nin güneş enerjisi ve enerji depolama sektörlerine yönelik önemli fuar organizasyonu konumundaki Solar+Storage NX'te yer alıyor. Fuarda 88 metrekarelik bir alanda, hall 11/ A5 standında enerji depolama için geliştirdiği ürün ve teknolojileri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, günümüzde dünya genelinde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik depolama çözümlerinin hızla yaygınlaştığını hatırlattı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede gündüz güneş panelleri aracılığıyla depoladıkları enerjiyi akşam evlerinde kullanan pek çok insan bulunduğunu belirten Kutlu, "Bu kullanıcılar batarya çözümleri sayesinde enerji maliyetlerinde önemli tasarruf elde ediyorlar. Şirket olarak biz de bu bakış açısıyla dünya kaynaklarını daha verimli kullanmayı sağlayacak çözümler üretiyoruz" dedi.

Vestel Mobilite'nin bugün konut, ticari ve endüstriyel alanlarda, yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinde, ayrıca telekomünikasyon sektöründe kullanılan enerji depolama sistemleri geliştirdiğini ve ürettiğini kaydeden Kutlu, " Güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda, bu kaynakların enerji depolama teknolojileri ile desteklenmesi gerekiyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak 3 ila 5 MWh kapasiteli konteyner boyutunda enerji batarya depolama üniteleri tasarlayıp üretiyoruz" diye konuştu.

Çalışmaları kapsamında yakın zamanda Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemini devreye aldıklarını ifade eden Hakan Kutlu, " Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan SARAR Outlet tesislerinde kurduğumuz ticari ve endüstriyel işletmeler için çözüm sunan enerji batarya depolama sistemi 400kW gücündeki dört adet EVC'ye aynı anda kesintisiz enerji sağlıyor" dedi.

Dünyada çok az EVC arkası kullanım örneği olduğunu hatırlatan Kutlu, "Şirketimizin mühendisleri tarafından geliştirilen sistemimiz 300kWh kapasite ve 200kW maksimum çıkış gücüne sahip. EMS (enerji yönetim sistemi) ile uzaktan kontrol edilebilen enerji batarya depolama sistemi, tesiste bulunan 400kW gücündeki EVC'lere aynı anda aynı performansla enerji sağlıyor. Batarya enerji depolama sistemi, hibrit olarak solar panelleri vasıtasıyla şarj oluyor, solar panellerin kullanılamadığı durumlarda ise şebekeden şarj olabiliyor. EVC-Batarya-Solar- Şebeke entegrasyonu sağlanan sistemde güneş panelleri üzerinden depolanan enerji, ihtiyaç duyulduğu anda şebekeye destek vererek elektrikli şarj istasyonlarının kullanılmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

NextGen Mobility Expo & Summit kapsamında gerçekleştirilen Solar+Storage NX, güneş enerjisi ve enerji depolama teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Fuar, yatırımcılarla proje geliştiricileri, tüketicilerle tedarikçileri, karar vericilerle enerji sektörünü aynı ağda buluşturarak uzun vadeli kalıcı iş birlikleri ve ticari anlaşmalar oluşturan fırsatlar sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vestel, Solar+Storage NX Fuarı'nda Enerji Depolama Sistemlerini Tanıtıyor - Son Dakika

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