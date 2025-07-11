Vestel, VIDAA ile Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel, VIDAA ile Stratejik Ortaklık Kurdu

Vestel, VIDAA ile Stratejik Ortaklık Kurdu
11.07.2025 16:44
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Vestel, VIDAA ile iş birliği yaparak TV pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Vestel, dünyanın önde gelen akıllı TV platformlarından VIDAA ile güçlerini birleştiriyor. Bu stratejik ortaklıkla Vestel, rekabetin giderek arttığı pazarda yazılım ve donanım geliştirme kabiliyetini ileriye taşıyarak; ürün ve müşteri portföyünü zenginleştirmenin yanı sıra platform gelirlerini de sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefliyor.

Vestel, 2024'te imzalanan iyi niyet anlaşmasının ardından, 11 Temmuz 2025 itibarıyla VIDAA ile stratejik ortaklığını resmileştirdi. Bu iş birliğinin, Vestel'in TV pazarındaki önemli konumunu daha da ileriye taşıdığı belirtilirken, akıllı platformlar üzerinden ana işin ötesine geçen yeni gelir kaynaklarını da mümkün kıldığı aktarıldı.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu açıklamasında, "Platform teknolojileri artık tüketici tercihlerini şekillendiren önemli faktörlerden biri haline geldi. Amerika ve Avrupa'da bu dönüşüm hızla ilerliyor, Türkiye'de ise Vestel bu alanda öncülük ediyor. Bu dönüşümü tetikleyen marka olarak, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformu VIDAA'nın stratejik hissedarlarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çoğunluk hissesi Çin'in en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük TV üreticisi Hisense'e ait olan VIDAA ile kurduğumuz ortaklık, Vestel'in küresel TV platform pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak. Bu ortaklık sayesinde, Hisense ile yakın iş birliği içinde olarak, iki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız. TV pazarı giderek daha rekabetçi bir yapıya bürünüyor. Biz Vestel olarak hazır ve pazarda standart hale gelen TV ürünlerini, tüketicilerimiz için yazılım ve donanım geliştirme gücümüzle rekabetten ayrıştırmayı hedefliyoruz. Üstün teknik ve içerik deneyimi sunan ürünlerimizi, 160'tan fazla ülkede hem iş ortaklarımıza hem de tüketicilerimize farklılaştırarak ulaştırmayı amaçlıyoruz.

'Platformların platformu' olma vizyonumuz doğrultusunda, bu iş birliğiyle içerik çeşitliliği ve kullanıcı deneyiminde fark oluşturarak dijital reklam gelirlerinden yeni iş birliklerine kadar birçok alanda sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. VIDAA'nın açık yapısı, bu hedeflere ulaşmamızda bize önemli bir avantaj sağlayacak. Önümüzdeki dönemde TV ekosistemini bağlı beyaz eşyalarla entegre eden yeni iş modellerini de devreye alacağız. Bu ortaklık, uzun vadeli platform gelirlerimizi artırırken global marka gücümüzü de pekiştirme hedefimize katkı sunacak" İfadelerini kullandı.

Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu ise "VIDAA, Avrupa'da hızla büyüyen, kullanıcı dostu, akıllı içerik erişimi sağlayan güçlü bir platform. VIDAA'nın stratejik hissedarlarından biri olmamız, satış gücümüzü çok daha stratejik bir seviyeye taşıyor. Bugün, tüketiciler tercihlerini sadece ekran kalitesine göre değil, platform deneyimi ve içeriklere erişim hızına göre yapıyor. VIDAA ile sunduğumuz bu deneyim, Vestel'de üretilen, başta kendi ve lisanslı markalarımız olan Vestel, Toshiba, Telefunken ve JVC gibi televizyonları Avrupa'daki raflarda daha güçlü bir konuma taşıyor. Bu iş birliği, rekabetin çok yoğun olduğu pazarlarda fark oluşturan bir unsur olarak satışlarımızda doğrudan etkisini gösterecek" dedi.

TV platform gelirlerinde yeni dönem

Vestel halihazırda TiVo, Amazon Fire TV, Android TV, Google TV ve Titan OS gibi sistemlerin yanı sıra, kendi işletim sistemi üzerinden de global içerik sağlayıcılarla iş birliği yürütüyor. VIDAA ortaklığı, mevcuttaki bu zengin portföyü daha da güçlendirecek.

Yapılan açıklamaya göre; kullanıcı memnuniyeti, sade ve modern arayüzü, güvenilirliği ve içerik erişim kolaylığıyla öne çıkan VIDAA, dünya çapında hızla yaygınlaşırken, Vestel'in platform stratejisine de katkı sağlıyor. Vestel'in kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve Max gibi uluslararası platformlarla doğrudan anlaşmaları bulunuyor. Ayrıca Tabii, Puhu TV, Exxen gibi yerli içerik sağlayıcılar da destekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yazılım, Ekonomi, Finans, Vestel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel, VIDAA ile Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika

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