Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

12.10.2022 09:26
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 azalışla 3.565,89 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 azalışla 3.565,89 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,67 puan değer kaybederek 3.565,89'a indi. Toplam işlem hacmi 28,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile iletişim oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Analistler, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Jeopolitik risklerdeki artış, Çin'de salgın kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ve enerji krizi nedeniyle enflasyonist endişelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının resesyona yol açacağı uyarılarının da giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını aktararak, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Bugün ABD'de 3. çeyrek bilanço döneminin başlayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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