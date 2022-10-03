Vivense, Türkiye'de 100 showrooma ulaştı - Son Dakika
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Vivense, Türkiye'de 100 showrooma ulaştı

03.10.2022 10:52
Vivense, Türkiye'de 100 showrooma ulaştı

Vivense, yeni açtığı Nevşehir mağazası ile showroom sayısını 100'e çıkardı.

Vivense, yeni açtığı Nevşehir mağazası ile showroom sayısını 100'e çıkardı.

Türkiye'nin mobilya alanındaki önde gelen markalarından Vivense, showroomlarının sayısını artırıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir ve Ankara'da da iki yeni showroom açan Vivense, Nevşehir mağazasında özel bir etkinlik ile 100'üncü showroomunu kutladı. Ayrıca markanın; İngiltere, Almanya gibi ülkelerde atılımlarına devam ettiği belirtildi.

Global çapta yatırımlarını sürdüren marka, mobilya sektörünü de dönüştürmeye devam ediyor. Vivense'nin Kurucu su ve CEO'su Kemal Erol, 100. showroom açılışında konuya ilişkin şöyle konuştu: "Ekibimiz, teknoloji altyapımız, 100 bin metrekare üzerindeki operasyon merkezlerimiz, binin üzerindeki üreticimiz, özel koleksiyonlarımız ve 200 binden fazla ürünümüz ile 100. showroomumuzu açtık. Mobilya sektörünü dönüştüren iş modelimizle gelecek 10 yılda Avrupa'da lider, globalde de çok değerli bir konuma geleceğimize inanıyoruz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Türkiye, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vivense, Türkiye'de 100 showrooma ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vivense, Türkiye'de 100 showrooma ulaştı - Son Dakika
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