"Vize sıkıntısı ihracat rakamlarını tehdit ediyor" - Son Dakika
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Ekonomi

"Vize sıkıntısı ihracat rakamlarını tehdit ediyor"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracat rakamlarının AB vize başvurularındaki sorunlar nedeniyle tehlikede olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, vize sıkıntısı yaşanmasının ihracatta ciddi düşüşlere yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, BAİB'in 2024 hedefinin 2 milyar 850 milyon dolar olduğunu söyledi.

24.04.2024 16:12  Güncelleme: 16:18
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"Vize sıkıntısı ihracat rakamlarını tehdit ediyor"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: "2024 hedefimiz 2 milyar 850 milyon dolar"

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracat rakamları, AB vize başvurularında yaşanan sorunlar ve BAİB'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çavuşoğlu, vize sıkıntısı yaşadıklarını kaydederek, tır şoförlerinin ve ihracatçılarının vize alamamasının, ihracatta ciddi düşüşlere neden olabileceğini açıkladı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 23 Nisan itibariyle ihracat rakamlarına ve Avrupa Birliği vize başvurularında karşılaştıkları problemlere değindi. 2024 yılına, dünyadaki daralmadan ve çevrede yaşanan olumsuz savaş ortamından kaynaklı düşüşle başladıklarını bildiren Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yıla çok iyi başlamadık. Dünyadaki daralmadan ve çevremizdeki yaşanan olumsuz savaş ortamından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Fakat son 1 aydır ciddi bir ivme yakalamış durumdayız, yavaş yavaş bu eksiği kapatıyoruz. Genel ihracatımıza baktığımızda; Şubat ayındaki ciddi düşüşler karşılığında, şu an yüzde 4 seviyesinin altına düşüş anlamında gelmiş durumdayız. Bu bizler için çok sevindirici. 2023 yılını 2 milyar 674 milyon dolar gibi bir rakamla kapatmıştık. Bu sene hedefimiz 2 milyar 850 milyon dolar. Bu hedefi yakalayabilmek için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Öncelikle düşüşü engelleyip, ondan sonra da artıya geçmeyi planlıyoruz. Bu düşüş bizleri umutsuzluğa düşürmüyor, daha fazla çabalayarak olumlu neticeler almayı hedefliyoruz."

"23 Nisan itibariyle ihracat 807 milyon dolar seviyesinde"

Başkan Ümit Mirza Çavuşoğlu, 23 Nisan 2024 itibariyle gerçekleştirilen ihracatı ve ülke sıralamalarını paylaştığı konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan itibariyle ihracatımız 807 milyon dolar seviyesinde. Yaş Sebze Meyve sektörü ilk sırada, Madencilik sektörü ikinci sırada, Ağaç ve Orman ürünleri üçüncü sırada, Kimyevi maddeler hemen ardında, son olarak Çimento ve Toprak ürünlerimiz yer alıyor, ilk 5 sektör sıralamamız bu şekilde . Ülkeler bazında baktığımızda; Çin şu an ilk sırada, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada Almanya, dördüncü sırada Ukrayna ve beşinci sırada Romanya bulunuyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna ile savaş ortamından kaynaklı ciddi düşüşler yaşamıştık, son bir yılda ciddi bir artış oldu. Bizler ihracatı, hem bölgemizde hem uzak ülkelerde artırmak için çabalıyoruz."

"Bulgaristan sınır kapısındaki sorun çözüldü"

Bulgaristan sınır kapısında yaşanan uzun süreli beklemeye değinen BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 1 ay önce sorunun çözüldüğüne ve ürünlerin yurt dışına çok daha çabuk ulaşacağını aktardı. Çavuşoğlu, "Özellikle, ihracatımızın önünde zaman zaman ciddi engeller oluşuyor. Bunu da gerek bakanlıklarımız gerek bizler gerek diğer STK'lar ile ciddi mücadelelerle aşmaya çalışıyoruz. Özellikle son 2 yıldır Bulgaristan'da ki sınır kapısında problemler yaşıyorduk. Bulgaristan'ın iç problemleri nedeniyle, laboratuvarın kapıdan Sofya'ya taşınması neticesinde zaman kayıplar yaşıyorduk. Fakat son 1 aydır bakanlıklarımızın ciddi çabalarıyla laboratuvar tekrar kapıya taşındı. Şu an ciddi bir çıkışımız söz konusu olmadığı için rahatlama söz konusu, artık beklemeler bitti. Daha da geliştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. Kısa sürede o tedbirlerin uygulanacağına, tekrar eski sıkıntılara şahit olmayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Vize randevuları 2 ay sonrası için başlıyor"

Başkan Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaşadıkları en büyük problemin ise Avrupa Birliği vize başvurusunda gerçekleştiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nde en büyük problemimiz vize sıkıntısı yaşıyoruz. İhracatçımız ve özellikle son dönemde tır şoförlerimiz vize problemiyle karşılaşıyor. Bu ticaretimizi engeller duruma geldi. Özellikle iş görüşmeleri için gitmek isteyen ihracatçımız çok zor durumda, artık görüşmelere gidemiyor çünkü randevu alamamakta. Aynı şekilde tır şoförlerimiz, onlar olmadığı zaman ürünlerimizin gitmesi mümkün değil. İhracatımızın çok büyük bir kısmı Avrupa Birliği'ne gerçekleşmekte. Bu bizim için çok olumsuz. Bir önceki yıl yurt dışına giden vatandaşların geri dönmemesini sebep göstererek randevu vermiyorlar, randevular 2 ay sonrası için başlıyor. Çok önemli heyetler veya fuarlar öne sürülse dahi vize randevusunda çok zorlanıyoruz. Bütün ülkelerle, bakanlıkların görüşme halinde olduğunu biliyoruz. Fakat, uzun süredir yol alamadık. İhracatçılar olarak kilitlendiğimiz nokta ise tır şoförlerinin vize alamıyor olması. Bu da ihracatımızda ciddi düşüşe sebep olacaktır" dedi.

3 heyet yurt dışında

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ihracatın artırılması yönünde çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB'e bağlı üç heyetin yurt dışına ziyaret düzenlediğini aktardı. Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bölge ve ülke ihracatını geliştirmek için, özellikle devlet politikaları doğrultusunda uzak ülkelere ihracatı artırma çabamız devam ediyor. Bu anlamda, birliğimiz heyetler halinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Şu an 3 heyetimiz yurt dışında bulunmakta. Örneğin; gıda heyetimiz Suudi Arabistan'da, yıllarca ihracat seviyemizin durma aşamasında olduğu Arabistan'a ciddi bir atılım gerçekleştiriyoruz. Meyve sebze heyetimiz Kanada'da, mermer heyetimiz Amerika'da, çok büyük adımlar atıyor. Bunların artarak devam edeceğine ve hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 'Vize sıkıntısı ihracat rakamlarını tehdit ediyor' - Son Dakika

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