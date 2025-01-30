Vodafone, 2025 Magic Quadrant'ta Lider - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone, 2025 Magic Quadrant'ta Lider

Vodafone, 2025 Magic Quadrant\'ta Lider

Vodafone, Gartner'ın 4G ve 5G Mobil Şebeke Hizmetleri'nde 2025 Lideri olarak belirlendi.

30.01.2025 12:09
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Vodafone, global araştırma şirketi Gartner tarafından, 4G ve 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke Hizmetleri'nde, Gartner tarafından Magic Quadrant 2025 Lideri seçildi. 14 organizasyonun ilk kez değerlendirildiği bu kategoride Vodafone, belirli bir lokasyon için özel olarak tasarlanan ve yönetilen bu ağlarda "Vizyon Bütünlüğü" ve "Uygulama Becerisi" alanlarında birinci oldu.

Vodafone, Gartner tarafından ilk kez değerlendirilen 4G ve 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke Hizmetleri'nde 2025 Magic Quadrant Lideri seçildi. Gartner'ın "Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN)" olarak adlandırdığı özelleştirilmiş şebeke çözümleriyle Vodafone müşterileri, yüksek performanstan, düşük gecikme sürelerinden ve güvenli bağlantı imkanlarından, fiziksel kablolu kurulumlara kıyasla daha düşük maliyetlerle faydalanabiliyor. 14 organizasyonun değerlendirildiği Gartner 4G ve 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke Hizmetleri'nde 2025 Magic Quadrant'ta Vodafone, "Vizyon Bütünlüğü" ve "Uygulama Becerisi" alanlarında lider olarak konumlandı.

Özelleştirilmiş Mobil Şebeke çözümleriyle şirketlere özel kesintisiz ve hızlı bağlantı deneyimi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konu hakkında şöyle konuştu: "Vodafone Grubu bugün İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 14 ülkede 5G'yi hayata geçirmiş durumda ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Vodafone Business olarak biz de bu global deneyimi ülkemize taşıyoruz. Bu konudaki pilot çalışmalarımız da sürüyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık. Bunun yanında 5.5G alanında da önemli adımlar atıyoruz. Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirirken, 5.5G destekli Şahin Gözü sistemimiz de 2024-25 sezonunda TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında tüm salonlarda kullanılacak. Sunduğumuz Özelleştirilmiş Mobil Şebeke çözümüyle garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümlerinde çözüm ortağı olurken, elde ettiğimiz başarıyla da Vodafone Grubu'nun globaldeki liderliğine önemli bir katkı sağlıyoruz. Vodafone Business olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Finans, Şebeke, Şebeke, Son Dakika

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