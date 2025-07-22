Vodafone Business, PizzaLazza ve Saloon Burger ile Dijitalleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Business, PizzaLazza ve Saloon Burger ile Dijitalleşiyor

Vodafone Business, PizzaLazza ve Saloon Burger ile Dijitalleşiyor
22.07.2025 11:02
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Vodafone Business, iki markanın operasyonel maliyetlerini %15 düşürüp sipariş sürelerini %25 hızlandırdı.

Vodafone Business, Türkiye'nin önde gelen hızlı servis markalarından PizzaLazza ve Saloon Burger'in teknoloji çözüm ortağı oldu. Dijital Sipariş Yönetimi ile hayata geçirilen Verimlilik Artışı projesiyle partnerinin operasyonel maliyetlerinde yüzde 15 oranında tasarruf sağlanırken, servis sürelerinde de yüzde 25 oranında hızlanma görüldü.

Vodafone Business, IoT ve bulut bilişim çözümleriyle şirketlerin veriye dayalı kararlar alarak kaynaklarını daha verimli kullanmalarına imkan tanıyor. Bu noktada hızlı servis sektörünün dinamik yerli markalarından PizzaLazza ve Saloon Burger'e Red Enerji ve SD-WAN çözümleriyle hizmet veren platform; Dijital Sipariş Yönetimi ile hayata geçirdiği Verimlilik Artışı projesiyle, kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu.

Yapılan açıklamaya göre, platformun sunmuş olduğu çözümle kiosklar, kullanıcı dostu arayüzleriyle müşterilere hızlı ve kolay sipariş vermeye imkanı tanırken, işletme içi operasyonel süreçler de önemli ölçüde optimize edildi. Bunun yanı sıra POS sistemleri ile tam entegre bir altyapı oluşturularak sipariş yönetimi daha verimli hale getirilirken, sipariş süreçlerinde yaşanan zaman kaybı azaltıldı; hizmet hızını artırmak ve operasyonel maliyetleri optimize etmek amacıyla da her iki markanın dijital dönüşümü yeni bir ivme kazandı.

"Operasyonel maliyetleri optimize ettik, sipariş sürelerini azalttık"

Saloon Burger'in şu anda 15 şubesinde 30 adet kioskunda dijital sipariş yönetimini devreye alarak, restoranlardaki sipariş süreçlerini dijitalleştirdiklerini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Platform olarak ana odak noktamız müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve işletmelerimizin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak. Bu paralelde biz de Dijital Sipariş Yönetimi ile her iki markanın verimlilik artışına imza attık ve sipariş süreçlerinin dijitalleşmesinde iş ortağımıza yol gösterdik. Bu projeyle müşterimiz operasyonel maliyetlerinde yüzde 15 oranında tasarruf sağlarken, servis süresinde yüzde 25 oranında hızlanma elde etti. Sipariş sırasında yaşanan bekleme süresinin azalması sayesinde iş ortağımızın sipariş adetlerinde yüzde 12,5 artış gözlemledik. Kısacası elektrik tasarrufu, pizza dolapları takibi ve şubelerdeki hava kalitesinin yükseltilmesiyle iş ortağımızın müşteri memnuniyetini artırdık. Projemizin, başarılı sonuçları doğrultusunda her iki markanın 65 şubesini kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını planlıyoruz. Süreç tamamlandığında da sipariş adetlerinde yüzde 45'e varan bir artış söz konusu olacak. Bununla beraber SD-WAN çözümümüzle de iş ortağımızın şubelerinde kesintisiz bir iletişimin yanında, iş sürekliliğini mümkün kıldık. Platform olarak bizler müşterilerimize en iyi hizmeti sunarken, mükemmel bir servis deneyimi sağlamak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda da işletmelerimizin en güvenilir iş ortağı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

"Çevikliğimiz ve dijital dönüşüm yolculuğumuz bir ileri seviyeye taşındı"

PizzaLazza ve Saloon Burger Genel Müdürü Murat Aytar ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Her teknolojik yatırımı, müşteriyle kurduğumuz bağı daha da güçlendirmek ve işimizi geleceğe taşımak için bir fırsat olarak görüyoruz. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, sadece operasyonel süreçlerimizi değil; hizmet anlayışımızı, çevikliğimizi ve dijital dönüşüm kasımızı da ileriye taşıdı. Bizim için bu proje, hızdan ya da verimlilikten öte; tüm PizzaLazza ve Saloon Burger deneyimini yeniden düşünmek ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza daha sağlam bir zemin kazandırmak anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde teknolojiyi daha kapsayıcı, daha bütünsel bir müşteri deneyimi için kullanmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Business, PizzaLazza ve Saloon Burger ile Dijitalleşiyor - Son Dakika

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