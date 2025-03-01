Vodafone Business ve TÜRKONFED, Anadolu\'daki KOBİ\'leri dijitalleştirmeye devam ediyor

Ekonomi

Vodafone Business ve bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED, KOBİ'lerin dijital dönüşümü için Anadolu'daki şirketlerle bir araya geldi. 'Teknolojiyle Güçlü KOBİ' etkinliği ile Adana'daki KOBİ'ler dijital dönüşümün farklı yönlerini tecrübe ederken, şirketlerin başarılı dönüşüm hikayelerden ilham aldı.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business ve bölgesel ve sektörel alanda iş dünyasının çatı kuruluşları arasında yer alan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliği, Adana'da gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram'ın da katıldığı, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan etkinlikte KOBİ'ler kapsamlı eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetlerini birebir deneyimleyerek dijital yetkinliklerini artırabilme fırsatı yakaladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen programlar sayesinde işletmeler birbirleriyle iş ağı oluştururken, şirketlerin başarılı dijital dönüşüm örnekleri de ilk ağızdan dinlenmiş oldu.

Operatörün geniş iletişim ağı ve TÜRKONFED'in sanayi bölgelerindeki güçlü bağlarıyla, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynaklara daha kolay erişim sağlamalarına yardımcı olan etkinliğe işletmelerin ilgisi yoğundu. Teknolojiyle Güçlü KOBİ'yle dijital dönüşüm konusunda daha fazla zorluk yaşayan sektörlere ve bölgelerdeki KOBİ'lere özel çözümler sunulurken, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve küresel rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlandı.

"Anadolu'daki her ölçekteki işletmenin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin sanayisinde lokomotif olan tüm Anadolu şehirlerine odaklanarak, iletişim altyapılarına ve bu şehirlerdeki yerleşik teknoloji danışmanlık ekiplerine yatırım yaptıklarını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük şehirlerimizin yanında, özellikle Anadolu'daki işletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da TÜRKONFED iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliğiyle Adana'daki işletmeler ve KOBİ'lerimizle buluştuk. Dijital dönüşüm sürecinde destek arayan ve teknolojik yetkinliklerini artırmak isteyen KOBİ'lerimizle bir araya geldiğimiz bu etkinliğimizde sektör liderleri ve dijital dönüşüm uzmanları, katılımcılarımıza ilham verici konuşmalar yaparak dijital dönüşümün önemini ve uygulama stratejileri hakkında önemli bilgiler verdi. Koçluk oturumlarında Vodafone Business uzmanlarından dijital dönüşüm konusunda birebir danışmanlık alan işletmeler, diğer şirketlerle etkileşim kurabilme fırsatı yakaladı.

Bizler Vodafone Business olarak Anadolu'da faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz."

"Dijital ekonomide liderlik için KOBİ'leri dönüştürmeliyiz"

Dijitalleşmenin küresel rekabette belirleyici bir faktör haline geldiğine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "Türkiye, genç ve teknolojiye yatkın nüfusu, dinamik girişimcilik ekosistemi ve üretim kabiliyeti ile dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek güçlü bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için dijitalleşmeyi hızlandıran, teknoloji yatırımlarını teşvik eden ve inovasyonu destekleyen politikaları hayata geçirmek zorundayız. Bugün dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1'lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatımızı yüzde 3'ün üzerine çıkarmak için en büyük kozumuz dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı üretimdir. Bunun yolu ise ileri teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalaşmış ihracattan geçiyor" diye konuştu.

Dijital dönüşüm sürecinde KOBİ'lerin önemine değinen Sönmez şunları söyledi: "Dijital ekonominin liderleri arasında yer almak istiyorsak işletmelerimizin dijital yetkinliklerini artırmak ve teknoloji yatırımlarına yön vermek zorundayız. Bu dönüşüm de yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ'lerin de kapsayıcı şekilde dijitalleşmesiyle mümkün. İşte bu proje kapsamında sağlayacağımız bilgi ve destekler, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak."

Gelişen ve değişen dünya düzeninde geleneksel yöntemlerle gelişmiş ülkelere karşı rekabet etmenin zorluğuna dikkat çeken ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı ise "Bu zorluğu aşmanın ve hedefe ulaşılmasının altında yatan bir gerçek de dijitalleşme. Dijital pazarlama, günümüz iş dünyasında KOBİ'ler için rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yolu haline geldi. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak dijital pazarlama, internet ve dijital teknolojiler aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmayı, marka bilinirliğini ve satışları artırmayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

Vodafone Business, Dijital Yetkinlik Analizi kapsamını genişletti

Öte yandan geçen sene sanayi şirketlerinin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test içeriği olan Dijital Yetkinlik Analizi'ni işletmelere sunan Vodafone Business, bugün 455 işletmeye ulaştı. Şu ana kadar Türkiye'de 16 ilin dijitalleşmesini ölçtüklerini ifade eden Özlem Kestioğlu, şu anda 11 sektör özelinde dijital ölçüm yapabildiklerini aktardı. "Analizlerimiz her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Eğitim, sağlık, perakende, bilişim, inşaat, lojistik, tarım, restoran-kafe, turizm, finans sektörlerinde de bugün Dijital Yetkinlik Analizleri yapabiliyoruz. İşletmelerin skorlarına ve tavsiye raporuna baktığımızda da öncelikli gelişmemiz gereken alanların altyapı, siber güvenlik ve veri yönetimi olduğunu gördük" diyen Kestioğlu, platform olarak özellikle bu üç alanda ortalama skorlamaların altında kalan KOBİ ve işletmelere sundukları çözümlerle de şirketlerin günümüz rekabet çağında geri kalmamalarına vesile olduklarını sözlerine ekledi. - ADANA