Vodafone'dan Yeni Uzaktan Çalışma İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vodafone'dan Yeni Uzaktan Çalışma İmkanı

Vodafone\'dan Yeni Uzaktan Çalışma İmkanı

Vodafone, kadın çalışanlara doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına kadar uzaktan çalışma sunacak.

08.03.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone, kadın çalışanlar için doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sağlayacak. Şirket, uygulama ile yeni doğum yapan annelerin çalışma hayatına dönüş sürecini daha rahat geçirmelerini sağlamayı, iş ve özel hayat dengelerini desteklemeyi hedefliyor.

Vodafone, çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, kadın çalışanlar için doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sağlayacak. Bu düzenleme, mevcutta hibrit modelde yer alan çalışanların halihazırda sahip olduğu 4 haftalık uzaktan çalışma hakkından bağımsız olacak. Uygulama ile yeni doğum yapan annelerin çalışma hayatına dönüş sürecini daha rahat geçirmelerinin sağlanması ve iş ve özel hayat dengelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Kadınlar için en iyi işveren olma hedefimizle iş dünyasında ve toplumumuzda fark oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kadın çalışma arkadaşlarımızı hayatlarının her döneminde desteklemek bizim en önemli amaçlarımızdan biri. Bu anlayışla, 2020 yılında küresel doğum izni politikamızın kapsamını genişleterek, çocuk sahibi olan ya da evlat edinen tüm çalışanlarımıza, cinsiyet fark etmeksizin, 16 haftalık ücretli izin hakkı sunmaya başlamıştık. 2023-24 mali yılımızda doğum iznine ayrılan 42 kadın ve 123 erkek çalışanımızın tamamı işlerine geri döndü. Ancak, küresel araştırmalara göre birçok kadın doğum sonrasında iş hayatına geri dönmüyor; geri dönenler ise çocuklarına yeterli vakit ayıramadıklarını düşünerek suçluluk hissedebiliyor. Bu veriden hareketle, kadın çalışanlarımızın bu süreci fiziksel ve psikolojik açıdan en rahat şekilde geçirmelerini sağlamak adına doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sağlıyoruz. Böylece, kadın çalışanlarımızın ebeveynlik sürecinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, tüm kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

2027'de yüzde 50 kadın çalışan oranı hedefi

Vodafone Türkiye'de kadın çalışan oranını yüzde 40'ın üzerinde tutma hedefini son 5 yıldır korumaya devam ediyor. Tüm çalışanlarının yüzde 43'ünü kadınların oluşturduğu şirketin icra kurulunda ise kadın çalışan oranı yüzde 60'a ulaştı. Vodafone Türkiye, toplam kadın çalışan oranını 2027 yılına yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

İşe alım süreçlerinde yüzde 50-50 kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten Vodafone, adayların daha adil ve eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için yöneticilerine yapay zeka tabanlı bir platform üzerinden saklı özgeçmişler iletiyor. Böylece, adayların sadece deneyim ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi sağlanıyor.

Vodafone, teknoloji ve satış alanlarında kadın istihdamını artırmak için ise her yıl kadın odaklı stajyer programlarıyla gençlere mezuniyet öncesi deneyim fırsatı sunuyor. Genç yetenek programı Discover kapsamında yüzde 60 kadın oranı hedefiyle istihdam çalışmalarını yürüten şirket, ReConnect programıyla da kariyerlerine ara veren kadınları iş hayatına geri kazandırıyor.

Vodafone ayrıca, Müşteri Hizmetleri bünyesinde hayata geçirdiği evden çalışma esasına dayalı sistemle, kadınlara mekan bağımsız çalışarak gelir elde etme imkanı sunuyor. "Vodafone'da Kadın Emeği" projesiyle ise yatırımcısı dahil tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğu mağazalar yurt çapında hizmet veriyor. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Vodafone, Ekonomi, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan Yeni Uzaktan Çalışma İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
16:55 Suriye’de Şara’nın şakası yok Ülkeyi karıştıran Esad’a çağrısı zehir zemberek Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:30:24. #7.13#
SON DAKİKA: Vodafone'dan Yeni Uzaktan Çalışma İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.