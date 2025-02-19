Vodafone, Discover Programı ile Yeni Yetenekler Arıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone, Discover Programı ile Yeni Yetenekler Arıyor

Vodafone, Discover Programı ile Yeni Yetenekler Arıyor

Vodafone'un Discover Genç Yetenek Programı'na Mart sonuna kadar başvuru kabul ediliyor.

19.02.2025 11:00
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Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başlıyor. Bu yıl yaklaşık 50 gencin Vodafone Türkiye'de tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacağı programa başvurular Mart sonuna kadar sürecek.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Operatörün 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları, LinkedIn ve Vodafone Kariyer web sitesi üzerinden başladı. Başvurular, Mart sonuna kadar sürecek. Programla bu yıl yaklaşık 50 genç operatörün ticari, teknoloji ve kurumsal ekiplerinde tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak. Her yıl binlerce başvurunun alındığı programla bugüne kadar 800'ü aşkın genç istihdam edildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

"Vodafone'da geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan 18 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip gençleri şirketimize kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda şirketimizin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar 800'ü aşkın genci bünyemize kattık. Kariyerine Discover olarak başlayan ve şu an Vodafone Liderlik Ekibimizde yer alan çok sayıda çalışma arkadaşımız bulunuyor. Tüm gençleri, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz."

Teknoloji ve oyun bir arada

Programda bu yıl da hem online ön değerlendirme hem de yüz yüze yapılacak ikinci değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanılacak. Yüz yüze yapılacak değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, sanal gerçeklik gözlükleriyle grup mülakatı gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 52 genç kabul edildi

Geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanından 10 bini aşkın gencin başvurduğu Discover Genç Yetenek Programı'na 21 farklı üniversiteden 52 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 65'ini kadın çalışanlar oluşturdu.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Yapılan açıklamaya göre programı; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, şirket bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de şirketi yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar. Şirket içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Tüm birimlerde çalışıyorlar

Genç Discover'lar, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketin neredeyse tüm fonksiyonlarında konumlandırılıyor. Buna göre, şirketin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkanına sahip oluyor. Özellikle organizasyondaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde Discover'lara yer veriliyor.

Gelişimleri için pek çok farklı imkan sunuluyor

Discover Genç Yetenek Programı kapsamında şirkete katılan gençler çok kapsamlı bir eğitim ve gelişim programına dahil ediliyor. Online ve yüz yüze eğitimlerle Discover'ların hem teknik hem de yetkinlik bazlı gelişimleri çok yakından takip ediliyor. MIT, Harvard Business Publishing, Skillsoft gibi global dijital kaynaklardan yararlanarak en güncel bilgiye erişimleri sağlanıyor. Gençler, mentorluk ve proje bazlı gelişim fırsatlarıyla da destekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone, Discover Programı ile Yeni Yetenekler Arıyor - Son Dakika

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