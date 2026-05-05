Vodafone ve Karaca'nın Dijital Dönüşümü
Vodafone ve Karaca'nın Dijital Dönüşümü

05.05.2026 18:27
Vodafone Business, Karaca Züccaciye'nin bilişim sistemlerini buluta taşıyarak verimliliği artırdı.

Bulut bilişim sağlayıcısı Vodafone Business, Karaca Züccaciye'nin dijital dönüşümüne öncülük etti. Karaca Züccaciye'nin kendi lokasyonundaki bilişim sistemlerini bulut mimarisine taşıyan Vodafone Business, bu dönüşümle iş ortağına ölçeklenebilir, kesintisiz ve hızlı bir erişim kazandırarak müşteri memnuniyetini yukarı taşırken, sağlamış olduğu siber güvenlik çözümleriyle de iş ortağına özel bir güvenlik altyapısı sundu.

Vodafone Business, Türkiye'nin global perakende markalarından Karaca'nın teknoloji çözüm ortağı oldu. İş birliği kapsamında iş ortağının kendi lokasyonunda bulunan bilişim sistemlerini, Vodafone Business Genel Bulut (Public Cloud) çözümü sayesinde bulut mimarisine dönüştüren Vodafone Business, Karaca'nın erişiminin hızlandırılmasıyla müşteri deneyiminin iyileştirilmesini ve oluşturulan güvenli yapı ile sistemin kesintisiz çalıştırılmasını sağladı. 600'e yakın mağazası ve 48 ülkedeki varlığıyla Türkiye'nin önemli markalarından olan Karaca Züccaciye, bu sayede operasyonel verimliliğini de artırmış oldu.

"Tüm altyapı daha esnek, ölçeklenebilir ve merkezi bir haline getirildi"

Vodafone Business olarak ana odak noktalarının müşterilerine en iyi deneyimi sunmak ve işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Karaca gibi vizyoner bir markanın dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmek bizim için gurur verici. Vodafone Business olarak sunduğumuz ve yönettiğimiz Vodafone Business Genel Bulut (Public Cloud) çözümümüzle Karaca'nın hem yönetim kademesinin beklediği 'stratejik hızı' hem de teknoloji yönetiminin ihtiyaç duyduğu 'operasyonel konforu', esnek şekilde ölçeklenebilir bulut altyapımız ile sağladık. Veri merkezi operasyonlarının yönetimini 7/24 sistemi ile çalışan Vodafone Business uzmanlarına devreden Karaca Bilgi Teknolojileri ekiplerinin, bugün perakende sektörüne yön verecek inovatif projeler üretiyor olması, bizim için bu projenin asıl başarı göstergesidir. İş ortaklarımızın sadece altyapısını değil, gelecek vizyonlarını da desteklemeye devam edeceğiz."

"Teknoloji büyüme yolculuğumuzda dönüştürücü bir rol üstleniyor"

Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karaca ise iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şu mesajları verdi: "Karaca olarak bugün 48 ülkede, 600'e yakın mağazamızla dev bir ekosistemi yönetiyoruz. Bizim için teknoloji, yalnızca bir destek birimi değil; küresel büyüme stratejimizin en önemli itici gücüdür. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz bu bulut dönüşümü, yönetim kurulumuzun 'stratejik çeviklik' vizyonunun somut bir yansımasıdır. Geçmişte teknoloji altyapısı, büyüme hızımıza uyum sağlamakta zorlanan; maliyet ve ölçekleme problemleri nedeniyle kısıtlayıcı bir unsur olarak görülürken, bugün bizi ileriye taşıyan esnek ve ölçeklenebilir bir iş ortağına dönüşmüş durumda. Fiziksel donanım yatırımlarının beraberinde getirdiği bu sorunlar yerine, ihtiyaç anında hızla ölçeklenebilen bir yapıya geçmek; bize hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki fırsatları anında değerlendirme kabiliyeti kazandırdı. Bu dönüşüm sayesinde hem operasyonel risklerimizi minimize ettik hem de Karaca markasının dijital dünyadaki güvenilirliğini ve kesintisizliğini daha da güçlendirdik. Artık teknolojik kısıtları değil, markamız için nasıl daha fazla katma değer üretebileceğimizi konuşuyoruz."

Güvenlik seviyesinde yeni bir boyuta geçildi

Vodafone Bulut hizmetinin yanında kurulan yeni altyapı mimarisiyle Karaca Züccaciye, yedeklilik yapısına geçişle birlikte afet anlarında sistemlerinin kesintisiz olarak ikinci bir site üzerinden çalışmaya devam ederken, eklenen güvenlik servisleri ile de kurulan sanal güvenlik duvarları sayesinde özel bir güvenlik yapısına kavuştu. Ayrıca DDoS (Servis dışı bırakma saldırısı) servisler ile erişim hizmetlerinin kesintisiz hale gelmesi sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

