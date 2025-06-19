Vodafone, VNL Kadınlar Etabı İçin 5G Desteğiyle İşbirliğini Yeniliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone, VNL Kadınlar Etabı İçin 5G Desteğiyle İşbirliğini Yeniliyor

19.06.2025 14:23
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Vodafone, 2025 Voleybol Milletler Ligi Türkiye etabında Volleyball World ile 5G teknolojisiyle işbirliği yapıyor.

Vodafone, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar Türkiye etabında Volleyball World ile işbirliğini yenileyerek teknoloji desteğini sürdürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 22 Haziran'da sona erecek VNL Kadınlar ikinci hafta karşılaşmalarında Vodafone'un yüksek performanslı 5G şebekesi üzerinden sağladığı teknolojik altyapı yeniden kullanılacak.

Geçen yıl Antalya'daki işbirliğinin ardından, Vodafone bir kez daha Challenge sistemi operasyonları, servis ve smaç hızlarının takibi gibi önemli maç işlevleri için yüksek performanslı 5G şebekesi üzerinden teknolojik destek sağlıyor.

Yeni işbirliği, bugüne kadarki en başarılı Voleybol Milletler Ligi'ne işaret eden ve rekor kıran 2024 sezonunun ardından geldi. Geçen sezon ön eleme aşamasında hem erkekler hem de kadınlar müsabakalarında 751 bin seyirci ağırlanarak, 2023'e göre yüzde 13'lük artış kaydedildi.

VBTV platformunda canlı maç izleme oranı yüzde 21 artarken, Türkiye'de Antalya'daki iç saha maçlarının biletleri tamamen tükendi. Türkiye'deki yayın rakamları da aynı derecede etkileyici oldu. TRT SPOR'da yayınlanan ABD - Türkiye kadınlar maçı 804 bin izleyici çekerek 2024'te TRT kanalında en çok izlenen ikinci canlı spor yayını oldu.

Toplam yurt içi izleyici sayısı 11,3 milyona ulaşırken, ulusal çapta 240 saatten fazla canlı voleybol yayını yapıldı.

"İşbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volleyball World Sponsorluk Başkanı Oliver Clarke, Vodafone'un, voleybolu dünya çapındaki taraftarlarla buluşturma şekillerini dönüştürmede olağanüstü bir ortak olmaya devam ettiğini belirtti.

Clarke, "Yenilikçi teknolojileri, her oyunu, puanı ve performans istatistiğini izlemek için en son maç teknolojilerini kullanarak geçen yıl rekor kıran bir Voleybol Milletler Ligi'nin sağlanmasında önemli rol oynadı. 2025 Voleybol Milletler Ligi için de bu işbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Vodafone olarak, Voleybol Milletler Ligi'nin Türkiye etabı maçlarında kullanılacak ileri maç teknolojilerini sahiplendiklerini vurguladı.

Şahin, BTK izinlerini tamamladıklarını ve 5G'yi Sinan Erdem Spor Salonu'na kurduklarını aktardı.

Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağlayabildiklerini ifade eden Şahin, "Bu yıl Milletler Ligi'nde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırıyoruz. Anlık olarak oluşturulan bu istatistik ve ölçümler, 5G desteği sayesinde eş zamanlı olarak dünya genelindeki yayıncılara ulaştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vodafone, VNL Kadınlar Etabı İçin 5G Desteğiyle İşbirliğini Yeniliyor - Son Dakika

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