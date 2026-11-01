Volendam kruvaziyeri Bodrum'a 1263 yolcu getirdi, akşam Kuşadası'na hareket edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Volendam kruvaziyeri Bodrum'a 1263 yolcu getirdi, akşam Kuşadası'na hareket edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volendam kruvaziyeri Bodrum\'a 1263 yolcu getirdi, akşam Kuşadası\'na hareket edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden Hollanda bayraklı Volendam kruvaziyeri, 1263 yolcu ve 596 mürettebatla Bodrum Limanı'na yanaştı. Gümrük sonrası kent merkezini gezen yolcuların, akşam saatlerinde Kuşadası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

Hollanda bayraklı kruvaziyer "Volendam", 1263 yolcuyla Bodrum'u ziyaret etti.

Dün, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden 237 metre uzunluğundaki gemi, bugün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1263 yolcu ve 596 mürettebat bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, Bodrum kent merkezinde gezip tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı.

Dev kruvaziyerin akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
Rodos AdasıYunanistanKuşadasıHollandaEkonomiBodrumGüncelTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
12:04
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:18:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Volendam kruvaziyeri Bodrum'a 1263 yolcu getirdi, akşam Kuşadası'na hareket edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android