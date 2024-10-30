Volkswagen Grubu'nun Karı Yüzde 41,7 Düştü

Ekonomi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu'nun, temmuz-eylül döneminde karı yüzde 41,7 düşerek 2 milyar 855 milyon avroya indi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran VW Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun geçen yıl temmuz-eylül döneminde 4 milyar 894 milyon avro olan özel kalemler öncesi karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 41,7 düşüşle 2 milyar 855 milyon avro oldu.

Grubun, üçüncü çeyrekteki araç satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 düşerek 2 milyon 122 bine geriledi.

Üçüncü çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 azalarak 2 milyon 176 bine ve üretim yüzde 6,8 azalarak 2 milyon 25 bine indi.

Grubun geçen yıl temmuz-eylül döneminde 78,84 milyar avro olan satış geliri, 2024'ün aynı döneminde yüzde 0,5 azalışla 78,48 milyar avroya indi.

Merkezi Wolfsburg'da olan Volkswagen Grubu'nun, bu yılın ocak-eylül döneminde karı ise yıllık yüzde 20,5 azalarak 12,9 milyar avroya geriledi.

Şirketin kar marjı da 9 aylık dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 5,4'e düştü.

Volkswagen Grubu, özellikle en önemli pazarı olan Çin'de satışların düşmesinden etkilenirken, Volkswagen markası yılın 9 ayında sadece yüzde 2 kar marjı elde etti. Şirket yönetimi bunun, ana markası olan Volkswagen'de önemli maliyet azaltımlarına ve verimlilik iyileştirmelerine acil ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

VW Grubu'nun ana markası Volkswagen'in yanı sıra lüks markası Audi de yeniden yapılandırılıyor.

Alman üretici, şirket tarihindeki en büyük maliyet ve yapısal krizle mücadele ediyor. Volkswagen, tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını açıkladı. Volkswagen İş Konseyine göre bu en az üç fabrikayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları içerecek.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Volkswagen Yönetim Kurulunun söz konusu planlarına karşı çıkarak, bunu engelleyeceklerini açıkladı.

Yeniden yapılanma devam ederken, Volkswagen ile IG Metall sendikası arasında toplu iş sözleşmesine ilişkin müzakereler bugün Wolfsburg'da devam edecek.

Tasarruf programında hala 4 milyar avroluk açık bulunan Volkswagen Yönetim Kurulu, maaşlarda yüzde 10 oranında kesinti yapmayı, 2025 ve 2026 yıllarında iki kez maaşların sabit kalmasını planlıyor.

IG Metall, Volkswagen'in planlarına karşı çıkarak, 2030'un ötesinde iş güvencesi talep ediyor. Sendika, Volkswagen yönetimini işçileri işten çıkararak "tarihi bir hata" yapmaması konusunda da uyardı.

Ücret müzakerelerinde ise IG Metall, Volkswagen çalışanlarının ücretlerine yüzde 7 zam talep ediyor.