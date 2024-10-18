WCI Forumu'nda Afrika'dan Yoğun Katılım - Son Dakika
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Ekonomi

WCI Forumu'nda Afrika'dan Yoğun Katılım

WCI Forumu\'nda Afrika\'dan Yoğun Katılım

İstanbul'da düzenlenen forumda 1500 Afrikalı iş insanı yeni ticaret fırsatları için bir araya geldi.

18.10.2024 15:47
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11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'na (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) Afrikalı iş insanları yoğun katılım gösterdi.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, başta Sahra Altı Afrika olmak üzere kıtanın farklı ülkelerinden 1500'den fazla iş insanının katıldığı etkinlik, İstanbul Wow Convention Center'da düzenlendi.

Açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı forumda, Afrikalı alıcılar ülke genelindeki 70 ilde faaliyet gösteren 500 civarındaki KOBİ'nin temsilcisi ile bir araya geldi.

Bu yıl "Afrika'ya yatırım, geleceğe yatırım" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk üretici ve ihracatçılar Afrikalı iş insanlarıyla buluşarak yeni ticaret fırsatlarını değerlendirdi.

Etkinlikte iki gün boyunca B2B iş görüşmeleri yapılırken, Türk ve Afrikalı üretici ve ihracatçıların ürün ve hizmetleri de tanıtıldı.

"Afrikalı iş insanlarını Türkiye'yi tercih etmeleri için motive ettik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, bu yıl 11'incisi düzenlenen foruma katılımın rekor düzeyde olduğunu bildirdi.

Afrika ülkelerinden 1500'den fazla iş insanını İstanbul'da ağırladıklarını kaydeden Bengisu, "Bu yılki etkinliğin diğerlerinden en büyük farkı, Afrika'nın sadece büyük ülkelerinden değil, zor ulaşılan bölgelerinden de iş insanlarının forumumuza gelmesiydi. Ayrıca Fransa ve ABD gibi Afrika diasporasının yoğun olduğu güçlü ekonomilerden de ziyaretçilerimizi ağırladık. Bunun yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Madagaskar gibi Türkiye'nin pek tanımadığı ülkelerden de ilk kez katılımcılarımız oldu" yorumunu yaptı.

Bengisu, Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 35,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ancak rakiplerimiz, bu rakamın çok üzerinde. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika ile sadece ihracat hacmi 55 milyar doları buluyor. Forum boyunca, işbirliğimizi artırarak bu farkı kapatmaya çalıştık. Afrikalı iş insanlarını Türkiye'yi tercih etmeleri için motive ederken, Türk firmalarının Afrika pazarında daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefledik." dedi.

WCI Forum'un gelecek yıl Gana, Fildişi Sahili, Etiyopya ve Tunus gibi ülkelerde düzenleneceğini hatırlatan Bengisu, 2025'in ikinci yarısında Kayseri'de "Anadolu ve Afrika Buluşması" gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi WCI Forumu'nda Afrika'dan Yoğun Katılım - Son Dakika

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