Yabancı Uzmanlar Rus Nükleer Eğitim Programında

Ekonomi

Geçen yıl 1200'den fazla yabancı uzman, Rus eğitim tesislerinde ve Rus Nükleer Güç Santralleri'nde (NGS) eğitim ve beceri geliştirme kurslarına katıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, yabancı uzmanlar şirkete bağlı Rosenergoatom AŞ'nin bir parçası olan Rosatom Teknik Akademisi ile Rus Nükleer Güç Santralleri ve Rosatom Elektrik Enerjisi Bölümü'nde eğitim ve beceri geliştirme kurslarına katıldı.

Rosenergoatom, uluslararası standartlara uygun olarak yabancı NGS personelinin kapsamlı eğitimi için gerekli tüm koşulları oluşturdu.

Türkiye, Mısır, Macaristan, Bangladeş, Belarus ve Çin'den gelen uzmanlardan bazıları iş eğitimi programını tamamlarken, diğerleri ise gelecek yıl eğitimlerine devam edecek.

Rosenergoatom ayrıca, çalışmalarını tamamladıktan sonra Belarus NGS'de çalışacak Belaruslu öğrencilere uygulamalı eğitim sunuyor.

Rusya'daki NGS'ler ve yurt dışında inşa halindeki NGS'lerin işletilmesi konusundaki teorik eğitim, simülasyon tatbikatları ve pratik deneyim, öğrencilere, Rosatom tarafından ortak ülkelerde inşa edilen Rus tasarımı VVER-1200 güç ünitelerini güvenli ve etkili şekilde çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırıyor.

Katılımcılar ekip çalışması becerilerini de geliştiriyor

Eğitim programı, türbin ekipmanı operatörleri, reaktör ekipmanı montajcıları, kıdemli reaktör ve türbin kontrol mühendisleri, kimyagerler, elektrikçiler, radyasyon ve nükleer güvenlik uzmanları, çevre güvenliği uzmanları, NGS'lerde çalışan başmühendis yardımcıları dahil olmak üzere idari ve teknik personel gibi çeşitli meslekleri kapsıyor.

Stajyerler sadece Rus operasyon personeliyle birlikte çalışmakla kalmayıp nükleer enerji santrallerdeki operasyonel teknolojik ve güvenlik sistemlerini gözlemliyor, iş deneyimi kazanıyor, aynı zamanda ekip çalışması becerilerini de geliştiriyor.

Ayrıca, yabancı NGS'lerin kontrol odalarında çalışan personelin hem normal çalışma koşullarında hem de olası acil durumlarda yapacakları eylemler konusunda tam ölçekli bir simülatörde eğitim almaları zorunlu kılınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ'de türbin ekipmanı operatörü olarak çalışan Mahmut Ali Durukan, Rus üniversitesinde, çok çeşitli konularda sağlam bir bilgi temeli edindiklerini belirterek, "Şimdi, Rus nükleer uzmanlarıyla yaptığımız iş birliği sayesinde, onların nükleer enerji alanında yıllar içinde geliştirdikleri teknolojiler ve uzmanlıklar hakkında bilgi edinmek konusunda eşsiz bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rosenergoatom Personel Eğitim Departmanı Yabancı NGS Personel Eğitimi Başkanı Alexander Vysochin de gerekli tüm eğitim araçlarına, uzman eğitmenlere, eğitim ve metodolojik bir temele sahip olduklarına işaret ederek, "Ayrıca, faal durumdaki santrallerde eğitim fırsatları sunuyoruz. Teori ve pratik deneyimin birleşimi, öğrencilerin yüksek düzeyde uzmanlık kazanmalarını sağlıyor." ifadelerini kullandı.