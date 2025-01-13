Yabancı Uzmanlar Rus Nükleer Eğitim Programında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yabancı Uzmanlar Rus Nükleer Eğitim Programında

Rusya, 1200'den fazla yabancı uzmanı nükleer enerji eğitimine katılmaları için davet etti.

13.01.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl 1200'den fazla yabancı uzman, Rus eğitim tesislerinde ve Rus Nükleer Güç Santralleri'nde (NGS) eğitim ve beceri geliştirme kurslarına katıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, yabancı uzmanlar şirkete bağlı Rosenergoatom AŞ'nin bir parçası olan Rosatom Teknik Akademisi ile Rus Nükleer Güç Santralleri ve Rosatom Elektrik Enerjisi Bölümü'nde eğitim ve beceri geliştirme kurslarına katıldı.

Rosenergoatom, uluslararası standartlara uygun olarak yabancı NGS personelinin kapsamlı eğitimi için gerekli tüm koşulları oluşturdu.

Türkiye, Mısır, Macaristan, Bangladeş, Belarus ve Çin'den gelen uzmanlardan bazıları iş eğitimi programını tamamlarken, diğerleri ise gelecek yıl eğitimlerine devam edecek.

Rosenergoatom ayrıca, çalışmalarını tamamladıktan sonra Belarus NGS'de çalışacak Belaruslu öğrencilere uygulamalı eğitim sunuyor.

Rusya'daki NGS'ler ve yurt dışında inşa halindeki NGS'lerin işletilmesi konusundaki teorik eğitim, simülasyon tatbikatları ve pratik deneyim, öğrencilere, Rosatom tarafından ortak ülkelerde inşa edilen Rus tasarımı VVER-1200 güç ünitelerini güvenli ve etkili şekilde çalıştırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırıyor.

Katılımcılar ekip çalışması becerilerini de geliştiriyor

Eğitim programı, türbin ekipmanı operatörleri, reaktör ekipmanı montajcıları, kıdemli reaktör ve türbin kontrol mühendisleri, kimyagerler, elektrikçiler, radyasyon ve nükleer güvenlik uzmanları, çevre güvenliği uzmanları, NGS'lerde çalışan başmühendis yardımcıları dahil olmak üzere idari ve teknik personel gibi çeşitli meslekleri kapsıyor.

Stajyerler sadece Rus operasyon personeliyle birlikte çalışmakla kalmayıp nükleer enerji santrallerdeki operasyonel teknolojik ve güvenlik sistemlerini gözlemliyor, iş deneyimi kazanıyor, aynı zamanda ekip çalışması becerilerini de geliştiriyor.

Ayrıca, yabancı NGS'lerin kontrol odalarında çalışan personelin hem normal çalışma koşullarında hem de olası acil durumlarda yapacakları eylemler konusunda tam ölçekli bir simülatörde eğitim almaları zorunlu kılınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ'de türbin ekipmanı operatörü olarak çalışan Mahmut Ali Durukan, Rus üniversitesinde, çok çeşitli konularda sağlam bir bilgi temeli edindiklerini belirterek, "Şimdi, Rus nükleer uzmanlarıyla yaptığımız iş birliği sayesinde, onların nükleer enerji alanında yıllar içinde geliştirdikleri teknolojiler ve uzmanlıklar hakkında bilgi edinmek konusunda eşsiz bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rosenergoatom Personel Eğitim Departmanı Yabancı NGS Personel Eğitimi Başkanı Alexander Vysochin de gerekli tüm eğitim araçlarına, uzman eğitmenlere, eğitim ve metodolojik bir temele sahip olduklarına işaret ederek, "Ayrıca, faal durumdaki santrallerde eğitim fırsatları sunuyoruz. Teori ve pratik deneyimin birleşimi, öğrencilerin yüksek düzeyde uzmanlık kazanmalarını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı Uzmanlar Rus Nükleer Eğitim Programında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı Uzmanlar Rus Nükleer Eğitim Programında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.