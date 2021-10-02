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Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı - Son Dakika

Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı

02.10.2021 14:44

Pandemi sebebiyle yurt dışından Türkiye'ye çay toplamaya gelen yabancılar gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı.

Pandemi nedeniyle kapalı olan Sarp Sınır kapısı nedeniyle Gürcistan uyruklu çay tarım işçileri Türkiye'ye giriş yapamadı. O nedenle Rizeli çay müstahsilleri kendi tarlalarına girerek çaylarını kendileri toplamak zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise unutulmaya yüz tutmuş olan imece kültürü canlandı. Komşular, akrabalar, tanıdıklar bir araya gelerek sırayla birbirlerinin çayını topladı. Hal böyle olunca yabancı uyruklu çay tarım işçilerine ödenen ücret ödenmedi ve bu para Türkiye'de kaldı.

"ŞİMDİ BU PARA BÖLGEMİZDE KALDI"

Yabancı işçilerin gelmeyişi ile ortalama 100 milyon dolar gibi bir paranın Türkiye içerisinde kaldığını ve eğer yabancı işçiler gelseydi bu paranın dolaylı yollardan yurt dışına çıkacağını ile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Yaklaşık 2 yıla yakındır bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu bazı konularda bize çok zorluklar getirmiş olsa da bazı konularda da faydaları oldu. Mesela bölgemize yabancı işçinin gelişi olmadı. Gürcü vatandaşlarımız gelirdi, yaklaşık 1000 kişi. Burada çalışır, para kazanır, memleketine getirirdi. Geçen yıl ve bu yıl bu olmadı. Bunun yaklaşık tespiti de 100 milyon dolar civarlarında bir rakamdı. Bölgemizde kalmıyordu bu para ama kalıyormuş gibi görünüyordu. Aslında direk kayıtsız olarak yurt dışına çıkıyordu. Şimdi bu para bölgemizde kaldı, vatandaşın cebinde kaldı" ifadelerini kullandı.

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı

"ARTIK HERKES ÇAY TOPLAMASINI ÖĞRENDİ"

Senegal, Gambiya gibi uyrukları olan çay işçilerine de değinen Erdoğan "Dışarıdan gelen yine kısmi insanlar oluyor, Arap yarımadası veya Afrika Kıtası'ndan gelen, ya da burada öğrenci olanlar. Artık herkes çay toplamasını öğrendi. Ama bunlar bir yekün tutmuyor" dedi.

Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı

"İMECE USULÜ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI"

Pandeminin imece usulü yardımlaşmayı yeniden canlandırdığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan "Eskiden imece usulü vardı. Hastalarımıza, ihtiyaçlılarımıza yardım edilir onun ihtiyaçları görülür. Şimdi ihtiyacı olan komşumuzun tarlası da yapılıyor, çayı da toplanıyor. Eski imece usulünün tekrar ortaya çıkması hem gençlerimize eskiden yaşanmış olan bu duyguyu tattırıyor hem de bizim için ürünün dalda kalmasını önlüyor. Güzel bir süreç yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı
Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı
Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı

Gürcistan, Pandemi, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı - Son Dakika
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