YABANCILAR GAYRİMENKULDE TÜRKİYE'NİN SAHİL ŞERİDİNİ TERCİH EDİYOR

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'deki yazlık konut talebi artmaya başladı. Emlak pazarında yerli, yabancı yatırımcıların yazlık konutlara olan talep artışının sebepleri arasında Türkiye'nin dünya üzerinde hem turizm hem ticaret merkezi olma yolunda ilerlemesi olduğunu belirten Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, 'Yabancılar Türkiye'nin sahil kesimlerini keşfetti. 1 milyon 750 bin liradan 30 milyon liraya kadar yazlık evler var ve bunlar her bütçeye göre her ülkeden talep görüyor. Şu an inşaat ve emlak sektörü yazlık satışları doping etkisi ile destekliyor. Özellikle Antalya, İzmir ve Ayvalık sahil şeridinde yabancıların gayrimenkule olan ilgisi her geçen gün artıyor' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 Haziran ayı konut satışı verilerine göre sadece haziran ayında Türkiye genelinde 150 bin 509 konut satıldı. Bu veriler ışığında yazlık konutlara da talebin artarak devam edeceğini vurgulayan Öztürk, 'Şu an yazlık konutlara aşırı talep bulunmakta. Ukrayna- Rusya savaşından sonra hem Ukrayna vatandaşları hem Rus vatandaşlar güvenilir liman olarak ülkemizi tercih ettiler. Biz savaş bitse dahi bu talebin süreceğini öngörerek şu an Amasra, Antalya, İzmir, Seferihisar, Alaçatı, Ayvalık, İstanbul ve Ankara gibi bölgelerimizde 5 bine yakın konut üretmekteyiz' ifadelerini kullandı.

'YAZLIK KONUTU TALEPLERİNİN EN AZ BİR İKİ YIL DAHA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Konutlar üzerinde pandeminin etkisinin hala devam ettiğini söyleyen Öztürk, 'Antalya, Bodrum, İzmir bölgelerimizde Ukrayna ve Rus vatandaşları bunun yanında Arap ülkelerinden vatandaşlar ve Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türki coğrafyalardan talep var. Onun dışında bizim ürettiğimiz Ayvalık, Amasra ve İzmir'in bazı bölgeleri gibi yerlerde yerli yazlık arayışları devam ediyor çünkü pandeminin etkileri hala bitmiş değil. Azalarak ya da çoğalarak devam ettiği için insanlar hala büyükşehirlerden kaçmak için ufak da olsa bir evi olsun istiyor. O yüzden yazlık taleplerinin en az bir iki yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

Konutlara olan talep artışının yanında fiyat artışlarının da devam etmesini beklediklerinin altını çizen Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

'Şu an dövizin değerli olmasından dolayı yabancılar ülkemizdeki fiyatlarda başka ülkelerde yazlık alamıyor. O yüzden bütün inşaat firmaları yabancı müşterinin satışlarına daire yetiştiremiyor. Sırf yazlıklar değil normal konutlarda da böyle. Yani aşırı bir konut talebi var. Şu an yurt dışında 51 tane ayrı emlak ajansıyla çalışıyoruz. 51 ülkede Türkiye'de bizim ürettiğimiz konutlar pazarlanıyor. Bir de tabi burada tapu aldıkları zaman Türk vatandaşlığı elde ediyorlar. Bu vatandaşlığı aldığı zaman da Türk pasaportuyla Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek kendi ülkelerine göre daha rahat olduğu için bu yüzden de talepte artış oluyor.'

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAZLIK KONUT PROJELERİNE BAŞLADIK'

Öztürk yabancı müşterilerinin talep artışı ile ilgili de 'Yerli müşterilerimizin dışında yabancı müşterilere satışlar 2 bin seviyesindeyken şu an 50 binlere çıktı. Biz bunun 100 binlerin üzerine çıkacağını düşünerek Türkiye'nin her yerinde yazlık konut projelerine başladık. Daha önce yabancıların talep etmediği Amasra, İzmir Seferihisar, Alaçatı gibi yerlilerin tercih ettiği bölgeleri bile yabancılar keşfediyor. Biz de bu bölgelerde yatırımlara başladık. Şu an için biz yazlık olarak 5 bin konut üretiyoruz. İlerleyen dönemlerde ise 20 bine çıkmayı hedefledik' açıklamalarında bulundu.

'ŞU AN AKDENİZ BÖLGESİNDE NE SATILIK NE KİRALIK EV BULUNAMIYOR'

Ukrayna- Rusya savaşının bir sonucu olarak yazlık konut satışlarında da bu vatandaşlardan gelen talebin arttığını vurgulayan Öztürk, 'Ukrayna ve Rus vatandaşlığını ele alırsak, özellikle Akdeniz bölgesinde Antalya limanında, Ukrayna ve Rusya'nın bütün havalimanlarından direkt uçuş olduğu için normalde her sene 2 bin tane konut satılan Ukrayna ve Rus vatandaşı müşterileri şu an 50 bin konuta çıkmış durumda. Şu an Akdeniz bölgesinde ne satılık ne kiralık ev bulunamıyor. Aşırı bir patlama yarattı. Ukrayna ve Rus vatandaşları buraya geldikten sonra burada yaşayabileceklerine inanıp, bulundukları yerlerde iş yerleri bakıyorlar. Yani orada ne iş yapıyorlarsa o işi burada da devam ettirmeye çalışıyorlar. O yüzden ben bu durumun dükkan satışlarına da bu saatten sonra etki edeceğini düşünüyorum' dedi.

Öztürk Türkiye'deki yabancı yatırımcıların son dönemlerde artmaya başlamasıyla ilgili de aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

'Dünyada birçok büyük şehirde hemen hemen bütün ülkelerin başkentlerinde veya turizm şehirlerinde zaten nüfusun yarısı yabancı vatandaşlardan oluşuyor. Biz şu an kabullenemiyoruz ama Türkiye dünya üzerinde hem turizm hem ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu yüzden ben bu talebin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Buradan ev alan insanlar bir yatırımcı olarak Türkiye'de ne iş yapabilirim, diğer ülkelerdeki fabrikamı buraya taşıyabilir miyim diye düşünüyor ve arayışlara giriyor. Bunun Türkiye'ye uzun dönemde ticari açıdan da çok katkı sağlayacağını düşünüyorum.'