Yabancıya konut satışında 2022'de 70 bin adetle yeni rekor bekleniyor

Yabancılara konut satışı geçen yıl 58,5 bin adetle rekor kırarken, sektör temsilcileri 2022'de bu rakamın en az 70 bin adet olacağı görüşünde.

AA muhabirinin TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yabancılara yapılan konut satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. Yıl içerisinde toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda rekor kıran satışlar, aralıkta yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti. Bu alanda yılın farklı aylarında da benzer rekorlar kırılmıştı.

Uzun zamandır hedeflenen 50 bin barajının farkla geçilmesini olumlu bulan sektör temsilcileri, yabancılara satıştaki artışın süreceğini ve bu yıl en az 70 bin adet olarak gerçekleşeceğini bildirdi.

İstanbul zirvede, Antalya takipte

Geçen yıl yabancıların en çok konut aldığı il 26 bin 469 adetle İstanbul oldu. Mega kent, toplam satışlardan yüzde 45,2 pay aldı.

İstanbul'u 12 bin 384 adetle Antalya, 3 bin 672 ile Ankara, 2 bin 513 ile Mersin, 1.818 ile Yalova, 1.683 ile Bursa, 1.411 ile İzmir, 1.262 ile Sakarya, 1.157 ile Samsun izledi.

Trabzon da 952 adetle en çok konut satılan iller arasında yer aldı.

İranlılar liderliği bırakmadı, Almanlar yükselişte

Uyruklarına göre en çok konut alan milletler sıralamasında geçen yıl liderliği ele geçiren İranlılar, bu yıl da ilk basamakta yer aldı. 2021'de İranlılara satılan konut adedi 10 bin 56 oldu.

İranlıları 8 bin 661 adetle Iraklılar, 5 bin 379 ile Ruslar, 2 bin 762 ile Afganistan vatandaşları, 2 bin 358 ile Almanlar izledi. Önceki yıl 6'ncı sırada yer alan Alman vatandaşları 2021'de 5'inciliğe yükseldi.

Kazakistanlılara 2 bin 90, Kuveytlilere 1.791, Azerbaycan Türklerine 1.517, ABD'lilere 1.416, Yemenlilere 1.332, Filistinlilere 1.296 adet konut satıldı.

Ürdün, Ukrayna, Mısır, İngiltere, Lübnan, Çin, Pakistan, İsveç ve Sudanlılar da en çok konut alan ülke vatandaşları listesinde yer aldı.

"2022'de yabancıya 70 bin adetlik konut satışı hedefliyoruz"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yabancıya satış için bu yıl öngördükleri 50 bin adetlik hedefi 11 ayda aştıklarını anımsatarak, tüm zamanların aralık ayı rekoruyla yılı kapattıklarını söyledi.

Akbal, "2022'de yaklaşık 70 bin adede varan yabancıya gayrimenkul satışı ve 10 milyar dolarlık satış geliriyle yılı kapatabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Döviz getirisinin öneminden bahseden Akbal, "2022'nin, ülkemiz ekonomisinin üretim, istihdam ve yatırımı yükseltme temeli üzerinde büyüyeceği ve döviz fazlası yaratmanın çok önemli olacağı bir yıl olacağına inanıyoruz. Türkiye'de günden güne artışını sürdüren ihracat rakamları, bunun en önemli göstergelerinden biri. Gayrimenkul sektörümüz ise sağlayacağı döviz geliriyle ihracata önemli oranda katkı sağlamayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise son aylarda dövizde yaşanan artışın hem vatandaşlık almak isteyen yabancıları hem de kültür ve turizm cenneti olan Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlerin talebini hızlandırdığını söyledi.

Yabancıya satışta 2022 beklentilerinin olumlu olduğunu dile getiren Durbakayım, "Bu yıl en az 70 bin seviyelerine çıkılacağını ve ülkemizin daha fazla döviz kazanacağını öngörüyoruz. Yeni bir rekor beklentisi oluşturmak için yabancı satışların ihracat kapsamına alınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Antalya için 15 bin hedefi

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de Türkiye'nin yabancılara konut satışında yükseliş ivmesini aralıkta da sürdürdüğünü ve yeni bir rekor kırdığını söyledi.

Aylık bazda 8 bin adetlere yaklaşan satış adetlerinin sektörün gücünü ve yabancıların Türk gayrimenkul sektörüne ilgisini net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Özgün, "Türk müteahhitlerin ortaya koyduğu projeler sektörümüzün cazibesini sürdürecektir. Uluslararası konut yatırımcısını cezbeden durumların 2022'de de devam edeceğini, turizmde kırılacak rekorlarla yabancıya gayrimenkul satışında da yeni zirvelere ulaşılacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgün, Antalya'nın ilk kez 10 bin barajını geçerek 12 bin 384 adetlik satış rakamına ulaştığını kaydederek, "Bu yıl en az 15 bin adet hedefimiz var. Antalya sahip olduğu güzellikler, iklim koşulları, kentin cazibesi, yurt dışında birçok noktaya direkt uçuş olması gibi özellikleriyle çok daha yüksek rakamları hak ediyor." diye konuştu.

"Yönümüzü Avrupa, Afrika ve Orta Asya'ya da çevirmeliyiz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da 2021'de yaşanan olumsuzluklara rağmen sektör adına hem ülke genelinde hem de yabancılara satışta çok iyi rakamların yakalandığını söyledi.

Özyurt, konuttaki güçlü satış seyrinin sürmesi için bazı teşviklerin uygulanması gerektiğini, böylece yukarı yönlü hareketlenme de yaşanabileceğini anlattı.

Yabancıya satışta yıllık yüzde 43,5'lik artışın her zamanki gibi güven verdiğini kaydeden Özyurt, "Tanıtım faaliyetlerimize sadece Orta Doğu'yu değil Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkelerini de dahil etmeliyiz. Yabancı yatırımcının kaynak kullanımını çeşitlendirebilirsek bu yıl çok daha yüksek rakamları görebiliriz." dedi.