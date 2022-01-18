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Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor

18.01.2022 13:06

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor Tahıl ambarı Konya'da, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi.

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor

Tahıl ambarı Konya'da, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi. Şu ana kadar gerçekleşen yağışların rekoltede yüzde 20 oranında artış sağlayacağını tahmin ettiklerini belirten uzmanlar, yağışların bahara kadar bu şekilde devam etmesi halinde rekoltenin yüzde 60 oranında artacağını değerlendiriyor.

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretimi yapılıyor. Yağışların artmasıyla beraber tohumlardaki zayiatın engellendiğini aktaran Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Bu yağışlar ülke açısından geçen seneye baktığımız zaman bir rekolte düşüklüğü vardı. Rekoltenin artacağı yönünde tahminleriniz var. Arazilerde yaptığımız çalışmalarda da arazideki mahsullerin gayet iyi durumda olduğunu gördük. Kar yağışı özellikle çıkmayan mahsullerin çıkışını güçlendirmiş, tohumun kaybolma zayiatını da engellemiş durumda" dedi.

"Yağışların artışıyla rekolte artışı yüzde 50 ve 60 olabilir"

Kar yağışların, yağmurların devam etmesinin rekoltenin artacağı yönünde büyük bir heyecan yaşattığını anlatan Burak Kırkgöz, "2022 hasat döneminde şu ana kadar yağan yağışların yüzde 20 civarında bir etkisi olur. Tabii bunun bahar yağacak olan yağışları da çok önemli. Baharın yağacak yağışlarla beraber yağışların artışıyla yüzde 50 yüzde 60'ları bulacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İlaçların ve gübrenin çok fazla veya az kullanılması sıkıntılı"

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan ilaçlama konusunda uyarılarda bulunan Kırkgöz, "Gübre ve ilaç konusunda çiftçilerimiz ziraat mühendislerinden daha çok destek alırlarsa bu konularda yaptıkları yanlışları da düzeltmiş olurlar. Burada ne gibi yanlışlıklar yapılıyor dersek; genelde bu ilaçların ve gübrenin çok fazla kullanılması veya az kullanılmasından kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Bu sıkıntılar gübrenin fazla kullanılmasından dolayı gübrenin toprakta kilitlenmesine, ilacın fazla kullanmasından yetiştireceği mahsulün zarar vermesine ilacın dokunmasına neden olabiliyor. Bundan dolayı ziraat mühendisi arkadaşlardan bilgi alarak doğru şekilde doğru gübreleme uygulanırsa daha faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Burak Kırkgöz, hasadın da doğru zamanda yapılması gerektiğini kaydederek, "Erken hasat yapıldığı zaman hububatta özellikle depo kayıpları fazla oluyor. Yani depoda bunun kızışması oluyor ve malın zarar görmesi oluyor. Geç hasatta ise fazla miktarda arazide beklediği zaman bu sefer de biçim anında dökülmelere neden oluyor. Bunun doğru zamanda yapılması hem çiftçilerimiz için hem de ekonomimiz için en hayırlısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor

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Türkiye, Konya, Ekim, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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