Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika
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Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor

07.03.2022 12:24

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyorKONYA Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi.

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor

KONYA Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi. Yağışların rekoltede büyük oranda artış sağlayacağını tahmin ettiklerini belirten uzmanlar, çiftçileri yağışlarla beraber oluşabilecek mantar hastalığına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 1 milyon 600 bin hektarı kıraç alan olmak üzere 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretimi yapılıyor. 600 bin hektar alanda ise sulu tarım yapılarak Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10'u Konya'dan karşılanıyor. Yağışların artmasıyla beraber kıraç alanlardaki üretimde de artış yaşanacağını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Geçtiğimiz yıl oldukça kurak geçen bir sezon oldu. Bu yıl kar gerçekten güzel yağdı ve arkasından da yağmurlar güzel geldi. Hala yağmaya devam ediyor. Araziler şuanda suya doydu diyebiliriz. Özellikle hububatın kıraç ekimi yapılan yerlerde, su ihtiyacı çok fazlaydı. Geçen yıl arazilerde biçerdöverlerin girmediği yerler oldu kıraç alanlarda. Bu yıl kıraç alanlardan umutluyuz. Yağışların bu şekilde devam etmesi bizi sevindiriyor" dedi.

"Yağışlarla rekolte artışı beklentimiz yüksek"

Kar yağışların, yağmurların devam etmesinin rekoltenin artacağı yönünde büyük bir heyecan yaşattığını anlatan Burak Kırkgöz, "Şuanda rekolteyi ve artışı söylemek mümkün değil. Çünkü bunun daha Nisan ayındaki yağışları var. Bitkinin sapa kalkma dönemindeki yağışlar da önemli. Orana baktığımız zaman net bir şey söylemek şuan mümkün değil ama büyük bir oranda artış olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Üre uygulamasını kesinlikle tavsiye ediyoruz"

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan gübreleme ve ilaçlama konusunda uyarılarda bulunan Kırkgöz, "Önümüzdeki aylarda çiftçilerimizin gübre uygulamaları başlayacak. Bununla beraber havaların da ısınmasıyla çiftçiler üre uygulamasını başlatacak. Bu dönemde gübre fiyatlarının yükselmesi çiftçilerde soru işareti bıraktı. Lakin yıl böyle iyi geçince üre uygulamasını yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bitkinin azot ihtiyacını karşılaması için üre verilmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken hususlardan en başta sahte gübre konusu, bildikleri bayilerden gübre alsınlar" ifadelerini kullandı.

"Yağışlarla beraber mantar hastalığına dikkat edilmesi gerekiyor"

Burak Kırkgöz, yağışlarla beraber bitkilerde bazı hastalıkların oluşabileceğini kaydederek, "Yağışlarla beraberindeki dönemlerde mantar hastalığına dikkat etmeleri gerekiyor. Çiftçinin, mantar ilacını mantar hastalığını görmese dahi yapması gerekiyor. Havalar ısındığı zaman bu tür nemli topraklarda çok fazla gözüküyor. Çiftçilerimizin mantar ve üre kullanımındaki dozaja da dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor
Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar yüz güldürüyor, rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika


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