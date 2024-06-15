Yalıkavak Bodrum Restoran İşletmeleri Vergi İddialarına Yanıt Verdi

Ekonomi

Son günlerde gerek sosyal medya mecralarında gerekse bazı medya kuruluşlarının haberlerinde 'vergi ödemediği' iler sürülerek gündeme gelen Yalıkavak Bodrum Restoran İşletmeleri konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kurum olarak vergilerini verdikleri gibi yasalara uyan bir firma olduklarını belirten firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve işletmemizin itibarını zedelemeye yönelik bu tür asılsız iddialara karşı hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz" denildi.

Firma tarafından yapılan açıklamada "Son günlerde bazı yazılı, görsel ve on-line medya mecralarında şirketimiz Yalıkavak Bodrum Restoran İşletmeleri hakkında karalayıcı ve kasıtlı haberler yapıldığını üzülerek görüyoruz. Tek faaliyet alanı "Bodrum Bagatelle" olan şirketimiz adına açıklama yapma zorunluluğunu hissediyoruz.

Birçok ülkede faaliyet gösterip, zincir restoranlarında sunduğu lezzet ve hizmet sayesinde oldukça saygın bir yere sahip olan "Bagatelle" restoranı, 2022 yılından bu yana "Bagatelle Bodrum" adıyla Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan Yalıkavak Marina'da hizmet vermektedir.

Sofistike lüks restoranlar ve plaj kulüplerinden oluşan New York doğumlu bir Fransız konukseverlik markası olan Bagatelle, Bodrum'da faaliyette bulunduğu sadece 2 yıl içinde yüzlerce kişiye nitelikli istihdam sağlamıştır. "Bagatelle Bodrum" hakkında "Vergi vermediği" gibi ağır itham ve suç isnadı içeren haberlerin, yanlış bilgilendirme yoluyla kamuoyunu yönlendirme niyetine sahip olduğunu belirtmeliyiz. "Bagatelle Bodrum" sadece 2 yıldır faaliyettedir ve yüksek sermaye yatırımı ile kurulmuştur. Yeni kurulan bir şirketin zarar etmesi serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde olağandır. Ayrıca, vergiyi sadece kurumlar vergisi bazında ele almak en basit ifadeyle kamuoyunu yanlış yönlendirmektir. Bagatelle Bodrum, son iki yılda KDV ve diğer vergiler kapsamında devlet bütçesine ciddi ödemeler yapmıştır. Vergi beyannamelerimiz ve ödemelerimiz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmekte, rutin kontrol ve denetimlerimiz de kamu otoriteleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bu süreçte herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Vergi ödemelerimizle ilgili detaylı bilgiye yetkili kurumlar üzerinden ulaşılabilir" denildi.

"Bilinçli ve kasıtlı bir karalama kampanyası var"

İşletmelerinin itibarını zedelemek için birilerinin kasıtlı ve bilinçli bir karalama kampanyası içinde olduğunu ileri süren firma tarafından yapılan açıklamanın devamında "Konuları bilerek saptırıp, 2023'ün En İyi Süper Yat Marinası olarak ülkemizin gururu olan Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren "Bagatelle Bodrum" restoranın zarar etmesinin olağandışı olarak gösterilmesi basit bir manipülasyon tekniğidir. Yalıkavak Marina bünyesinde yer alan restoranlar ve diğer işletmeler kendi vergi numaralarına sahiptir ve her biri bağımsız olarak vergi beyannamesi vermektedir. Şirketimiz de maliyetlerini ve gelirlerini yasal çerçevede beyan etmektedir. Karşılaşılabilecek hesap tutarları siparişin büyüklüğü ve işletmemizin yüksek kalite standartlarına uygun lüks hizmet sunma anlayışı ile ilgilidir.

Türkiye'deki kuruluşundan bugüne kadarki tüm faaliyetleri devletimizin denetiminde olan "Bagatelle Bodrum" da hukukun dışına çıkılmış tek bir işlem yoktur. Ticari faaliyetinden doğan bildirim, beyanname ile bunlara bağlı tahakkuk ve tahsil işlemlerini gecikmeksizin yerine getiren şirketmiz, bu yönüyle örnek gösterilecek basiretli tacirlerdendir. Şirketimiz aynı zamanda ülkemizin oldukça önemli bağımsız denetim kuruluşları tarafından da düzenli ve devamlı olarak denetlenmektedir" denilerek yapılan haberlerin denetim yapan kamu ve özel kuruluşları da zan altında bıraktığı ifade edildi.

Hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz

"Bodrum Bagatelle, olarak, kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve işletmemizin itibarını zedelemeye yönelik bu tür asılsız iddialara karşı hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz" diye devam eden açıklamada firmanın şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi. - MUĞLA