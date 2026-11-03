Yalova'nın ihracatı ilk 10 ayda yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara ulaştı - Son Dakika
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Yalova'nın ihracatı ilk 10 ayda yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara ulaştı

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Yalova\'nın ihracatı ilk 10 ayda yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara ulaştı
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Yalova\'nın ihracatı ilk 10 ayda yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara ulaştı
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Yalova'da yılın ilk 10 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara çıktı. Dönemde gemi, yat ve hizmetleri sektörü 778 milyon 70 bin dolarla ilk sırada yer alırken, en fazla ihracat 327 milyon 390 bin dolarla Norveç'e yapıldı.

Yalova'da yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,44 artarak 915 milyon 697 bin dolara yükseldi.

Yalova'daki firmalar 2025 yılının ilk 10 ayında 521 milyon 945 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Kentin ihracatı 2026 yılının aynı döneminde 915 milyon 697 bin dolara ulaştı. Yalova'dan ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 494 bin dolar, haziranda 90 milyon 140 bin dolar, temmuzda 15 milyon 422 bin dolar, ağustosta 15 milyon 305 bin dolar, eylülde 52 milyon 600 bin dolar ve ekimde 16 milyon 614 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

İhracatın lokomotifi tersaneler

Yalova'da 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatın başını önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Sektör, 10 aylık dönemde 778 milyon 70 bin dolarlık ihracata imza attı. Gemi, yat ve hizmetleri sektörünü 59 milyon 881 bin dolarlık ihracatla çelik sektörü takip etti. Kentten en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör ise 24 milyon 128 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Yalova'da 10 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle: Madencilik ürünleri 16 milyon 292 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 11 milyon 278 bin dolar, makine ve aksamları 5 milyon 280 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 5 milyon 82 bin dolar, iklimlendirme sanayii 4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 472 bin dolar, elektrik ve elektronik 3 milyon 442 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 795 bin dolar.

Yalova ihracatında Norveç zirvede

Yılın ilk 10 ayında Yalova'dan en fazla ihracat yapılan ülke 327 milyon 390 bin dolarla Norveç oldu. Norveç'e yapılan ihracat, kentin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 35,7'sini oluşturdu.

Norveç'in ardından 129 milyon 812 bin dolarla Fransa ikinci sırada yer aldı. Hollanda ise 107 milyon 883 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşti. Birleşik Krallık 70 milyon 528 bin dolarla dördüncü, Arnavutluk ise 58 milyon 332 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: İHA
İhracatEkonomiNorveçYalovaFinansSon Dakika

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