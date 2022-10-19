Yalovalı çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Yalovalı çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

19.10.2022 14:31

Yalovalı çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldıYALOVA "Yalova İlinde Hububat Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde kentte üretim yapan çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Yalovalı çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

YALOVA "Yalova İlinde Hububat Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde kentte üretim yapan çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda 5 bin 590 dekar alanda ekilecek buğday ve bin 162 dekar alanda kullanılacak arpa çiftçilere verildi. Dağıtım töreni çiftçi İbrahim Bayraktar'ın konuşmasıyla başladı. Bayraktar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresine çiftçilere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise projelerle Yalova'daki çiftçilere toplamda 111,8 ton adelaide ve Adana 99 cinsi sertifikalı buğday tohumu ile 23,25 ton ramata cinsi arpa tohumu dağıtıldığını söyledi. İl Genel Meclisi başkanı Hasan Soygüzel ise çiftçinin üretime devam edebilmesi için hazırlanan projelere destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ise çiftçilere önemli katkı sağlayan projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekküre etti.

Konuşmaların ardından dağıtımı yapılacak tohum çuvalları önünde toplu fotoğraf çektirdi. Tören çiftçilere tohumlarını teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalovalı çiftçilere 135 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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