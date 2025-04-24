Yandex Türkiye, Yazeka'yı Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yandex Türkiye, Yazeka'yı Geliştirdi

Yandex, Yapay Zeka ile zenginleştirilmiş Yazeka'da görsel ve video yanıtlar tanıttı.

24.04.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli arama motoru Yazeka'ya entegre ettiği görsel ve video destekli yanıtlar dahil pek çok yeni özelliği tanıttı.

İstanbul Feriye'de düzenlenen etkinlikte Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza ve Yandex Arama'nın Lider Ürün Yöneticisi Fidan Derafshi, getirilen güncellemeleri basın mensupları ve davetlilerle paylaştı.

Buna göre, görsel ve video destekli yanıtların eklenmesiyle arama deneyiminin zenginleştirildiği Yazeka, Yandex Maps ile entegre edilerek 250 binden fazla konuma yapay zekayla özet bilgiler sunmaya başladı.

Toplantıda konuşan Derafshi, Yazeka'nın ilk kez Türkiye'de tanıtıldığı aralık ayından bu yana kullanıcı odaklı geliştirmeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Derafshi, "Biz Yandex'te her gün şu soruyla güne başlıyoruz, 'Bugün kullanıcılarımız için ne yapabiliriz? Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak, problemlerini çözmek için yapay zekanın da desteğiyle nasıl ürünler, nasıl çözümler üretebiliriz?' diyoruz. Bu konuda da kafa yordukça Yazeka gibi ürünlerle çözümler üretmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yandex'in geniş ürün yelpazesine dikkati çeken Derafshi, "30-35'e yakın bir ürün yelpazemiz var. Yazeka'daki amacımız her zaman yeniden bütünleşme (reentegrasyon) yapıp bu ürünleri paralel yürütmek değil, bunları harmanlayarak kullanıcı için tek bir çözüm haline getirmek." diye konuştu.

Yazeka ile Yandex Maps'in entegrasyonu sayesinde ortaya çıkan yerel kullanım özelliklerini paylaşan Derafshi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazeka çatısı altında gerçekleştirilen Yandex Maps ve Yandex Arama entegrasyonu, bu ürünlerin birbirlerini desteklemesiyle büyük bir sinerji yarattı. Bu yaklaşım birbirinden bağımsız olan geleneksel web servislerinden, tamamen bağlantılı ve yapay zeka destekli bir dijital ekosisteme geçişi yansıtıyor. Dahası, Yandex Maps'te artık 250 binin üzerinde konumun yapay zekayla oluşturulmuş özet bilgiler yer alıyor. Son eklenen bu özellik, kullanıcılara İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nden Manisa'daki Sardes Antik Kenti'ne kadar görülmesi gereken turistik yerlerin görüntülerini sunarak kullanıcıları Türkiye'yi keşfetmeye teşvik ediyor."

"Yandex Türkiye olarak yerel unsurlara çok önem veriyoruz"

Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza, Türkiye'deki stratejilerinin iki temel unsurdan oluştuğunu belirterek, ilk olarak tüm dijital ekosistemi bir araya getiren yapay zekalı bulma motoru Yazeka'nın stratejinin merkezinde yer aldığını, ikinci olarak ise bu motorla harita hizmetlerini birleştiren entegre Yandex ekosisteminin öne çıktığını kaydetti.

Yandex'in küresel oyuncularla rekabet stratejisinde Türkçe'ye, kültürel öğelere ve kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklandığını vurgulayan Mirza, "Biz Yandex Türkiye olarak, çoğu şirketin genel geçer yaklaşımından farklı olarak yerel unsurlara oldukça önem veriyoruz." dedi.

Mirza, Yazeka'nın kullanımında artış gözlemlediklerini vurgulayarak, "Bu sinyali görüyoruz. Tabii ki, burada durmayacağız, daha fazlasını istiyoruz. Dolayısıyla zaman içerisinde yeni özellikler ekleyerek, Yazeka'yı iyileştirerek, daha güçlü yaparak hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz çok yukarıda, biz de adım adım merdivenden çıkıyoruz." diye konuştu.

Yazeka'ya entegre edilen yeni görsel ve video özelliklerinin detaylarını da paylaşan Mirza, gelişmiş problem çözme özelliklerine sahip Yazeka'nın artık sadece özet yanıtlar vermekle kalmadığını, bunları görsellerle de desteklediğini ve bu sayede kullanıcıların derinlemesine araştırma ve beceri geliştirme deneyimlerinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

Mirza, bu geliştirmelerle Yazeka'nın çok daha ilgi çekici ve işlevsel hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yazeka'nın verdiği yanıtların kalitesi yapay zekanın seçtiği görsellerle daha da artırıldı. Örneğin, ders anlatımlarında ve yemek tariflerinde sağlanan videolar sadece metinle yapılabileceklerin çok ötesine geçiyor. Benzer şekilde, görseller yapay zekanın yanıtlarını görselleştirerek talimatları daha anlaşılır hale getiriyor. Bu geliştirmeler sayesinde Yazeka'nın yanıtlarını çok daha ilgi çekici ve yararlı hale getirmeyi başardık. Ayrıca, Yazeka'nın yanıtlarına video özetleme özelliğini de entegre ettik. Böylece, gerekli durumlarda yanıtlara bilgilendirici video özetleri ekleyebiliyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Yandex, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex Türkiye, Yazeka'yı Geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
22:03 Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 17:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yandex Türkiye, Yazeka'yı Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.