Yandex ve İTÜ Çekirdek'ten Startup Destek Programı

Ekonomi

Yandex, Türkiye'deki startup ekosistemini güçlendirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek ile işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex, makine öğrenimi destekli akıllı ürünler ve servisler geliştiren teknoloji şirketi olarak göze çarpıyor.

Söz konusu ortaklıkla İTÜ Çekirdek girişimlerine, Yandex Startup Programı'nın en son çözümlerini kullanarak kapsamlı destek ve kaynak sağlanması hedefleniyor.

Birliktelikle ayrıca, yerel girişimcilerin yenilikçilik ve büyüme çabalarının da teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Şirketin en son teknolojilerini ve yakın zamanda UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi" seçilen İTÜ Çekirdek'in startup programını bir araya getiren iş birliği sayesinde İTÜ Çekirdek, startuplara gelişim yolculukları boyunca stratejik rehberlik, sektör bağlantıları ve kapsamlı mentörlük sağlayarak girişimleri güçlendirme misyonunu sürdürecek.

Yeni işletmelerin etkili bir şekilde büyümesini ve küresel pazarlara erişimini sağlayan Yandex Startup Programı ise hedefe yönelik ve pratik çözümler sunma konusundaki uzmanlığını ortaya koyacak.

Katılımcılar, şirketin, startupların farklı gelişmişlik seviyelerine göre uyarladığı "Başlangıç" ve "Gelişim" olmak üzere 2 aşamalı programından yararlanabilecek.

Şirketin kullanıma hazır ürünlerinden yararlanan startuplar, "Yandex Maps API", "Yandex Cloud", "Yandex Weather API" ve "Yandex Ads" olmak üzere 4 hizmeti içeren kurumsal düzeydeki çözümlerden faydalanırken, ana iş fikirlerine odaklanabilecek.

Proje, 18-19 Aralık arasında Uniq İstanbul'da gerçekleştirilecek Big Bang Startup Challenge'da tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Startup Programının Yöneticisi ve Yandex Maps API İş Geliştirme Müdürü Şerza Saka, İTÜ Çekirdek'in, teknolojik uzmanlıklarına ve kullanıma hazır ürünlerine değer vermesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Yandex Startup Programı'ndaki gelişmiş çözümlerimizi İTÜ'nün vizyonuyla birleştirmenin, Türkiye'nin bilişim pazarına muazzam bir ivme kazandıracağına ve dijital dönüşüm için yeni ufuklar açacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise iş birliğinin kendileri için heyecan verici bir gelişme olduğunu aktararak, Yandex'in teknolojik altyapılarının, yerel ve global girişimcilere sundukları desteklere katkı sağlayacağını kaydetti.

Girişimcilere en kapsamlı hizmeti sunmak adına, paydaşları bünyelerine dahil etmeye devam edeceklerine dikkatti çeken Dikbaş, "Bu yıl hedeflediğimiz gibi, girişimlerimize sunduğumuz globalleşme desteklerini genişlettiğimiz bir yıl oluyor. Tüm hedefimiz, ülkemizin global arenadaki görünürlüğünü, girişimlerimizin ihracat kapasitesini, istihdamı ve yabancı yatırımcının ülkemize ilgisini artırmaktır. Bugüne kadar girişimlerimizin aldığı 280 milyon doların üzerindeki yatırım tutarı ekosistemimizin potansiyelini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.