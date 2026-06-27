Yangın Zeytinliklere Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangın Zeytinliklere Zarar Verdi

Yangın Zeytinliklere Zarar Verdi
27.06.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, Aydın'da yangın etkisiyle zeytinliklerde büyük zarar olduğunu belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Pamukçular Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen zeytinlik alanları yerinde gezen Bayraktar'a, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, Pamukçular Mahalle Muhtarı Süleyman Salcan ve yangından zarar gören üreticiler eşlik etti. Bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 200-300 dekarlık zeytinlik alanın yangından etkilendiği, 11 üreticinin ise mağdur olduğu belirtildi. Yaz aylarına kadar taşkın ve sel felaketleriyle mücadele eden bölgenin bu kez de yangın afetiyle karşı karşıya kaldığını belirten Bayraktar, iklim kaynaklı afetlerin her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

"Afetler çiftçimizin yakısını bırakmıyor"

Pamukçular Mahallesi'nde yaptığı açıklamada yangının boyutuna dikkat çeken TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gördükleri manzaranın üzücü olduğunu belirterek, "Bugün Söke ilçemizin Pamukçular Mahallesi'ndeyiz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangında yaklaşık 200 dekar civarındaki zeytin bahçesi tamamen yandı. Arazilerde neredeyse yüzde 100'e varan hasar söz konusu. Bu durum üreticilerimizi ciddi şekilde mağdur etti" diye konuşarak afetlerin artık tarım sektörünün en büyük sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yangınlar da dahil olmak üzere Türkiye genelinde bin 11 doğal afet yaşandığını hatırlatan Bayraktar, "Çiftçimizin görmediği afet kalmadı. Yılbaşından bu yana da afetler artarak devam ediyor. Neredeyse her hafta farklı illerde afet bölgelerini ziyaret etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"Çiftçimiz kaybedersek gıda enflasyonu artar"

Afetlerden zarar gören üreticilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için devlet desteklerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Bu afetler sadece çiftçimize değil, ülkemizin tarımsal üretimine de büyük zarar veriyor. Bizim en büyük hedefimiz, zarar gören üreticimizin üretime devam edebilmesini sağlamaktır. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde kaybettiğimiz her üretici, bu ülkede gıda enflasyonunun artmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pamukçular'daki zarar gören üreticiler için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirten Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Bayraktar, "Yangından zarar gören üreticilerimiz için bakanlığımız nezdinde gerekli girişimleri yapacağız. Üreticilerimizin yeniden üretime devam edebilmesi için nakit destek sağlanması ve mevcut borçlarının yapılandırılması büyük önem taşıyor. Bu konuda gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Yangından etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, İnceleme, Ekonomi, Yaşam, Aydın, Söke, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yangın Zeytinliklere Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:08
Fatih Terim’den Milli Takım’a olay mesaj: Çalışmayana şans ’merhaba’ demez
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez
13:03
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:16:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın Zeytinliklere Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.