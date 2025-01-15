Yapay Zeka Girişimcileri İstanbul'da Buluştu

Ekonomi

Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde, Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Girişimi ile Yatırımcı Ekosistemi Buluşması" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası'nın sermayesiyle kurulan, kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı olan Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen etkinlik, girişimcilerin yenilikçi çözümlerini tanıtmalarına ve başarı hikayelerini anlatmalarına olanak tanımak amacıyla düzenlendi. Etkinlikte, Türk kurucuların liderlik ettiği dünyadaki en iyi 100 yapay zeka girişimi sahne aldı.

Etkinlikte konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yapay zekanın dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, yapay zekanın finans sektörüyle güçlü bir bağı olması gerektiğine inandığını ifade etti.

Aran, "Bu alandaki değer zincirini üniversitelerden başlattık ve bu amaçla 5 yıl önce Koç Üniversitesi ile bir Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi açtık. Üniversitelerde üretilen bilimin girişimcilere ulaşmasını önemsiyoruz, bu nedenle Yapay Zeka Fabrikası'nda destek verilecek girişimlerin mutlaka bir akademisyen (Chief Science Officer) barındırması şartını getirdik." şeklinde konuştu.

Yapay zekanın KOBİ ve işletmelerle buluşmasını arzuladıkları için İş Bankası'nın 17 milyonluk müşteri portföyünü bu girişimlere açtıklarını aktaran Aran, işletmelerin bu teknolojileri kullanarak dijital ve yeşil dönüşümlerini tamamlamasını arzu ettiklerini söyledi.

Aran, "Bu girişimler üzerinden yapılacak yatırımın süresi 18 ay ise 18 ay ödemesiz, verimlilik artışıyla beraber yatırımın geri dönüşü 10 yıl ise 10 yıl vadeli bir ödeme planıyla bu dönüşümün finansmanını sağlıyoruz. Bankaların ve finans kuruluşlarının rolünün hem bu ekosistemin yaratılmasına destek olmak hem de bu girişimlerin başarılı olması için ekosisteme yatırım yapmak, başarılı girişimlerin gelişmesine imkan sağlayacak bir ortam yaratılmasına katkıda bulunmak ve sonrasında bu teknolojilerin geleneksel sanayi kuruluşlarıyla buluşmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz." açıklamalarında bulundu.

Yapay Zeka Fabrikası'nın veri tabanına 2 bin 294 yapay zeka girişiminin kaydedildiğini ve bugüne kadar yatırım yapılan 23 girişimin toplam piyasa değerinin 703,4 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Aran, "Henüz tohum aşamasında keşfedilen bu girişimlerin radara girip ekosistemin parçası olmasını, bu değerlemeye ulaşmasını ve yüzde 90'ının yurt dışına ilk satışlarını gerçekleştirmesini başlangıç için çok kıymetli buluyorum." dedi.

"Yapay zeka girişimcileri arasındaki ortaklıklar çok ileri boyutlara gelebilir"

Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü Prof. Pınar Özcan da uzun süredir pek çok sektörde toplanan verilerin artık yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle birlikte insanların hayatını güzelleştirebilecek etki yaratmaya başladığını belirtti.

Özcan, girişimlerin verilere ulaşabilmesinin ve yapay zeka algoritmalarını eğitebilmelerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada büyük şirketler aynı zamanda ortak olarak yer alabilir. Büyük şirket ve yapay zeka girişimcileri arasındaki ortaklıklar çok ileri boyutlara gelebilir. Ancak verinin nasıl kullanılacağı, bu konudaki yasalar, veri sızıntısı durumunda neler olacağı gibi birçok önemli sorunun cevabının bulunması lazım. Girişimciler bu soruların cevaplarını tek başlarına bulmaya çalışırlarsa çok zorlanırlar. Bu yüzden üniversiteler, büyük şirketler, yatırımcılar, hızlandırıcılar ve tüm ekosistemin bir araya gelip bir takım best practice (en iyi uygulama) dediğimiz kurallar ve davranışlar yaratması gerekiyor ki ekosistem de güzel çalışabilsin."

"İş dünyasının seçkin temsilcileri de aramızda"

Yapay Zeka Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu ise İş Bankası'nın 100'üncü yılını geride bırakması vesilesiyle 100 yapay zeka girişimini odağa alan bir buluşma gerçekleştirmeyi istediklerini anlattı.

Karakullukçu, "Türk ekosisteminden çıkmış önde gelen 100 girişimi bir araya getirmeyi ve o girişimlerin yolculuklarının, başarı hikayelerinin, neleri doğru şekilde yaptıklarının, nerelerde hata yaptıklarının, engelleri nasıl aştıklarının, zorlukları nasıl çözdüklerinin anlatılmasını amaçladık. Böylece gerçek hikayeler ve somut deneyimlerin aktarıldığı bir etkinliği hayal ettik." ifadelerini kullandı.

Kolektif hareket etmenin önemine işaret eden Karakullukçu, "Bu etkinlikte sadece girişimcilerle girişim sermayesi ekosistemi bir araya gelmiyor. En önemli üniversitelerinin yapay zeka kulüplerinde yer alan, ileride kendileri de girişimci olacak ya da bu girişimlerde yetenek olarak yer alacak parlak öğrenciler de burada. İş dünyasının seçkin temsilcileri de aramızda. O yüzden girişimlerimiz için buradan bol bol müşteri ve yetenek çıkmasını; bol bol yatırım ve fon bulunmasını diliyorum." diye konuştu.

Tüm girişimler yapay zeka yetkinliklerine göre değerlendirildi

Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken, 100 girişimin nasıl belirlendiğine ilişkin çeşitli girişim sermayesi fonlarının desteğiyle yüzlerce girişimi içeren bir liste oluşturulduğu ve daha sonra tüm girişimlerin yapay zeka yetkinliklerine göre değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

Erken, çeşitliliğe önem vererek Yapay Zeka Girişimi ile Yatırımcı Ekosistemi Buluşmasına farklı sektörlerden girişimlerin dahil edildiğini ve aynı zamanda yurt dışındaki Türk girişimcileri de kapsadıklarını söyledi.

"Türkiye'nin teknoloji yarışında yer alması için güçlü bir ekosistem önemli"

Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı Barış Özistek ise 2024'te Amerika'da girişimlere yapılan toplam yatırımın 209 milyar dolar olduğu, bunun yüzde 46'sının yapay zeka girişimleri olduğunu ve tüm dünyada yatırımların yüzde 35'inin yapay zekayla yapıldığı bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka aynı zamanda çok ciddi yetenek de çekiyor. Türk girişimler için hem finansman hem de yetenek anlamında muazzam rekabetçi bir global piyasadan bahsediyoruz. Tüm girişimler farklı endüstrileri dönüştürmeye çalışıyor ve bunu müthiş beşeri ve finansal kaynaklarla yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu teknoloji yarışında ön sıralarda yer alabilmesi için güçlü bir ekosistem olmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz."