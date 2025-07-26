Yapay Zeka, Yeni Dönemin Kaldıraçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka, Yeni Dönemin Kaldıraçı

26.07.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yapay zekanın beceri odaklı dönemde diplomanın ötesine geçtiğini açıkladı.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yapay zekanın teknolojinin ötesinde tüm sektörleri dönüştüren "kaldıraç" görevi gördüğünü belirterek, becerinin ön plana çıktığı bu yeni dönemde diploma sahibi olmanın tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baba, dünya genelindeki üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yaparak çevrim içi kurslar, sertifika programları ve dereceler sunan bir eğitim platformu Coursera'nın yayımladığı "Küresel Beceriler 2025" raporunu değerlendirdi.

Rapora göre, 2030'a kadar Türkiye'deki toplam 7,6 milyon iş pozisyonunun dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin etkisiyle dönüşeceği, buna karşılık veri analitiği, yazılım geliştirme, siber güvenlik ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda 8,9 milyon yeni ve teknoloji odaklı meslek rolünün ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Yapay zekanın muhasebeden pazarlamaya, mühendislikten iletişime kadar pek çok alanda veri, otomasyon ve yapay zeka okuryazarlığı gerektirdiğine işaret eden Baba, yeni dünyanın beceriyi, yetkinliği ve öğrenme isteğini gerekli kıldığını kaydetti.

Baba, geleceğin iş dünyasında yalnızca teknik yeterliliğin değil, adaptasyon yeteneği, sistem düşüncesi ve öğrenmeyi öğrenme becerisinin de hayati olacağını vurgulayarak, "Yeni çağda kazananlar, unvan değil, yetkinlik taşıyanlar olacak, beceriler, kariyerin geçer akçesi oldu." ifadesini kullandı.

Coursera raporunda Türkiye'deki bireylerin işletme alanında yüzde 45, teknoloji alanında yüzde 60 ve veri bilimi alanında yüzde 49 yeterliliğe sahip olduğuna yer verildiğini aktaran Baba, bu verilerin Türkiye'nin dijital dönüşüme açık olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Baba, bu süreci hızlandırmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu rakamlar bize yol göstermeli, doğru eğitim yatırımlarıyla Türkiye bu alanda büyük atılım yapabilir." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zekaya yönelik eğitimlere Türkiye'den yapılan kayıtların son bir yılda yüzde 100 artmış olmasını toplumsal bir uyanış olarak değerlendiren Baba, "Gençlerimizin öğrenme iştahı yüksek. Bu potansiyeli doğru politikalarla destekleme zamanı. Yapay zekayı bir tehdit değil, dönüşüm aracı olarak görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Ece Ceylan Baba, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka, Yeni Dönemin Kaldıraçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
IDEF 2025’te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
Dehşet evi 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü Dehşet evi! 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Görüntüyü izlemeniz lazım Oosterwolde, Mourinho’ya Icardi meselesini böyle anlattı Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor 3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump’la görüşebilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda

11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:41
“Yanıyorum“ diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
"Yanıyorum!" diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
16:00
Icardi’nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
15:58
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’den dikkat çeken yükseliş
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş
15:44
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı
15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
15:18
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor Binlerce kişi işten çıkarılacak
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak
15:15
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
15:15
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
15:11
Kınalıada açıklarında can pazarı 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
Kınalıada açıklarında can pazarı! 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
15:03
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
14:57
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 13:03:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka, Yeni Dönemin Kaldıraçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.