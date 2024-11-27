Yapı Kredi'den Denizli'ye Sürdürülebilirlik Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'den Denizli'ye Sürdürülebilirlik Desteği

Yapı Kredi\'den Denizli\'ye Sürdürülebilirlik Desteği

Yapı Kredi, Denizli'deki firmaların enerji verimliliği için danışmanlık ve finansman desteği sunuyor.

27.11.2024 14:16
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Yapı Kredi, "Enerji ve Üretimde Verimlilik Programı" ile Denizli'deki firmaların sürdürülebilirlik dönüşümlerine katkıda bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Green for Growth Fund (GGF) ve Onur Enerji işbirliğinde yürütülen program, enerji verimliliği dönüşümüne odaklanıyor. Program kapsamında Denizli'deki firmalara teknik danışmanlık hizmeti sağlanırken, dönüşüm projeleri için finansman desteği de sunulacak.

Denizli Sanayi Odasında 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek programın, firmalarda enerji verimliliğinin artırılması ve Çevresel Yönetim Sistemi'nin hayata geçirilmesini teşvik etmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerinin bankanın stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Erdoğan, "Yapı Kredi olarak, 80 yıldır tüm müşterilerimiz için değer yaratmak, onların sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek, işlerini büyütmek ve önlerindeki sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Bankamızın bu alandaki stratejisinin önemli bir parçasını sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz oluşturuyor. Kurum içi sürdürülebilirlik çalışmalarımızın yanı sıra firmalarımızın da sürdürülebilirlik dönüşümlerinde kendilerine destek oluyoruz. Ülkemizdeki firmaların ağırlıklı olarak enerji verimliliğini artırma ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda önemli bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Biz de bu potansiyeli bir adım öteye taşımak için 'Enerji ve Üretimde Verimlilik Programı'nı hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerine teknik danışmanlık ve finansman desteği sağlayarak sürdürülebilir dönüşüm süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de tüzel müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda onları en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Denizli, Finans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den Denizli'ye Sürdürülebilirlik Desteği - Son Dakika

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