Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı

Ekonomi

12.02.2026 09:04
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerine Şubat 2026 itibarıyla yüzde 12,5 zam geldi. İstanbul'da bazı araç gruplarında primler 300 bin lirayı aştı.

32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni tutarlar belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), bu ay geçerli olacak primleri açıkladı. Trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam geldi.

FARK YÜZDE 500'Ü BULDU

NTV'deki habere göre, İstanbul'da aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen biri 17 bin 59 bin TL vermesi gerekecek. Sigortasını yaptırmayan ise trafiğe çıkamayacak, çıkması durumunda ise ceza kesilerek aracı bağlanacak.

İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

ANKARA'DA TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 137 bin 510 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 22 bin 918 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 133 bin 618 lira, en düşük 22 bin 270 lira, İzmir'de en yüksek 129 bin 726 lira, en düşük de 21 bin 621 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLER LİDERLİĞE OYNUYOR

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 337 bin 829 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 56 bin 305 lira oldu.

TRAFİKTEN MEN EDİLECEKLER

2026 yılı itibarıyla trafik sigortası yaptırmayan sürücülere bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.

Ekonomi, Ulaşım, Finans

09:22
