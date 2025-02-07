Yarı İletken Satışları 2024'te Patladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yarı İletken Satışları 2024'te Patladı

Küresel yarı iletken satışları 2024'te %19,1 artışla 627,6 milyar dolara ulaştı.

07.02.2025 17:46
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Küresel yarı iletken satışları, 2024'te yıllık bazda yüzde 19,1 artışla 627,6 milyar dolara ulaştı.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), geçen yıla ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel yarı iletken satışları 2024'te yıllık bazda yüzde 19,1 artışla 627,6 milyar dolara yükseldi.

Küresel yarı iletken satışlarının tutarı 2023'te toplam 526,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Böylece satışlar geçen yıl yıllık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları Amerika kıtasında yıllık yüzde 44,8, Çin'de yüzde 18,3 ve Asya Pasifik'te yüzde 12,5 artarken, Japonya'da yüzde 0,4 ve Avrupa'da yüzde 8,1 azaldı.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel yarı iletken pazarının 2024'te yıllık satışlarda ilk kez 600 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek satış seviyesine ulaştığını belirtti.

Küresel yarı iletken pazarında 2025'te çift haneli büyümenin beklendiğini aktaran Neuffer, "Yarı iletkenler, tıbbi cihazlar, iletişim, savunma uygulamaları, yapay zeka, ileri düzey ulaşım ve sayısız diğer modern teknolojiyi mümkün kılıyor ve sektörün uzun vadeli görünümü son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

Neuffer, küresel yarı iletken satışları artarken, Amerika'nın 2032'ye kadar yerli çip üretim kapasitesini 3 katına çıkarmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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