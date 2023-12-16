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"Yarının Köyleri" projesinde ilk dijital merkez Adana'da açıldı - Son Dakika
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"Yarının Köyleri" projesinde ilk dijital merkez Adana'da açıldı

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan "Yarının Köyleri" projesi kapsamında, ilk dijital merkez Adana Kürkçüler Köyü'nde açıldı.

"Yarının Köyleri" projesinde ilk dijital merkez Adana\'da açıldı
16.12.2023 - 08:57,
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Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan "Yarının Köyleri" projesi kapsamında, ilk dijital merkez Adana Kürkçüler Köyü'nde açıldı.

İlk fazında Adana, Diyarbakır ve İzmir'de üç pilot köy ile başlayan Yarının Köyleri projesi ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Pilot illerde, yeni e-ticaret girişimcisi oranının, proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.

Yarının Köyleri kapsamında proje ilk fazının sonuna kadar Diyarbakır Bağıvar ve İzmir Ulamış'ta da dijital merkezler açılacak. Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından projeye Hatay da dahil edilmişti. Dördüncü Yarının Köyü Dijital Merkezi için Hatay'da çalışmalar sürdürülüyor.

Yarının Köyleri projesi ile teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Köylerde kurulacak dijital merkezlerde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılacağı kapsamlı çalışmalarla Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan tüketici ile buluşması için fırsat yaratılacak.

Projeyle ayrıca, yöresel tarım, tekstil ve zanaat ürünleri için e-ticaret olanakları ve becerileri geliştirerek, kırsal alanlarda dijital değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve kapsayıcı büyümenin hızlanması planlanıyor.

Yarının Köyleri ile köylerin e-ticaretle ve e-ihracat ile dünyaya açılması, akıllı tarım modellemeleri ve akıllı tarım uygulamaları ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün desteklenmesi, çocukların kodlama ve robotik atölyeleri ile dijital dünyaya hazırlanması sağlanıyor.

Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi'ne ait ve kısmen atıl durumda olan bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı.

Narenciye, pamuk, biber ve geleneksel dokuma ürünleri merkezde inovatif ürünlere dönüştürülecek

Merkezin iki eğitim salonu, son teknoloji donanımın yer aldığı teknoloji atölyesi, açık ve kapalı alandan oluşan ortak çalışma noktaları, çocuk oyun alanları ve dijital tarım demonstrasyon alanı bulunuyor. Ayrıca merkezde donanımlı bilgisayarlar, 3D yazıcı, fotoğraf çekim alanı da mevcut.

Adana Kürkçüler'de yetiştirilen narenciye, pamuk, biber ve geleneksel dokuma ürünleri, merkezde inovatif ürünlere dönüştürülecek. Narenciye ile ev temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri üretilirken; narenciye kabuklarından ise oda kokusu ve aromaterapi ürünleri üretilecek.

Meşhur Karaisalı biberi de, ezme, reçel, dip sos, baharat ve salça olarak yeni pazarlara yüksek katma değerle ulaşacak. Çukurova'nın pamuğu ve Aladağ dokumasından el emeği ürünler ülkenin dört bir yanıyla buluşturulacak. Böylece bölgenin yerel ürünlerinin, köydeki üreticiden doğrudan tüketiciyle buluşmasına fırsat yaratılacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dijital araçların kalkınmada güçlü müttefikler olduğunu söyledi.

Vinton, "Bu merkez; en gencinden en yaşlısına kadar toplumun tüm üyelerine dijital beceriler konusunda eğitim vererek ve farklı yerel ürünler için küresel pazarları açarak, yereldekilerin gelirlerini desteklemeye, fırsatları eşitlemeye ve köy ile şehir arasındaki yaşam kalitesi uçurumunu kapatmaya yardımcı olacaktır." diye konuştu.

"Dijital uçurumun kapatılması sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası"

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz da "Trendyol'un kuruluş felsefesinde, vizyonunda ülkemiz ve ekosistemimiz için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olmak var. Bu vizyon bize sürdürülebilirlik konusunda önemli sorumluluklar veriyor." ifadelerini kullandı.

Poyraz, sektörün ilk etki araştırmasını bundan 3 yıl önce yapmaya başladıklarını anımsatarak, "Yine sürdürülebilirlik alanında sektörümüzün en kapsamlı yol haritası olan Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı'nı geçtiğimiz yıl açıkladık." diye konuştu.

Trendyol'un bir teknoloji şirketi olduğunu dile getiren Poyraz, şunları aktardı:

"Hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılması da sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası. Yarının Köyleri projemiz de bu yaklaşımımızdan ve yerel kalkınmaya destek olma hedefimizden doğdu. Bugün Adana Kürkçüler'de Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlamak için başladığımız projenin ilk dijital merkezini açtık."

Projenin pilot uygulama alanı olan Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezi'ne ev sahipliği yapmaktan ve merkezin Adana ilinin dört bir yanındaki kırsal kesimin yanı sıra depremden büyük zarar gören komşu Osmaniye ve Hatay'daki kooperatiflere de hizmet verecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Uludağ, "Dijital merkez, gurur duyduğumuz yerel ürünlerimize hak ettikleri küresel itibarı kazandırmak için bize paha biçilmez bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Kürkçüler, Trendyol, Adana, Son Dakika

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